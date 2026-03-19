村上信五、初の2夜連続大型特番MC「渡哲也じゃあるまいし」 25日MBS『1万人が好きやねん！KANSAIアスリートランキング』放送【コメントあり】
MBSテレビは25日午後7時から、関西ローカルで『1万人が好きやねん！KANSAIアスリートランキング』を放送する。
【番組カット】信頼しあった安心のタッグ…村上信五＆フット後藤
昭和・平成・令和の3世代の関西人１万人に聞いた、“好きな関西にゆかりのあるアスリート・ベスト30”を発表するバラエティー番組。MCは、2025年11月19日に放送された『１万人が好きやねん！KANSAIアーティストランキング』に引き続き、フットボールアワーの後藤輝基とSUPER EIGHTの村上信五。ゲストにはミスタータイガース・掛布雅之、バファローズとタイガースの在阪球団で活躍した“超人”糸井嘉男、元プロテニス選手・沢松奈生子らスポーツ界の第一線で活躍した一流アスリートに加え、実は大のスポーツ好きだという梅沢富美男、ハイヒール・モモコ、松嶋尚美、ココリコの遠藤章造、本田望結といった、関西とスポーツをこよなく愛するタレントが出演する。
出演者が、スポーツ史を彩る数々の伝説や熱狂を語り合いながら、ランキングを予想。さらに番組内ではランキングを発表するだけでなく、スポーツ界のさまざまなフィーバーや名シーンを振り返るVTRも用意されている。中でも阪神淡路大震災で被災した年に球団史上初優勝を果たしたオリックスの当時の裏話を、当時現役選手で自身も被災した田口壮、当時オリックスで選手会長を務めていた星野伸之、球団広報らの証言で紐とく。
【コメント】
――前回のアーティストランキングに引き続き、ダブルMCでした。改めて、タッグを組まれた感想を教えてください。
後藤：もう村上君は、いろんな番組でMCやってますから。お任せして、今日もやってました。
村上：後藤さんがおっしゃる通り、めっちゃ委ねてくださってるというのはありました。お言葉に甘えさせていただいて、何かあったらいつでも助けていただけると思ってますから。おかげさまで自由にやらせていただきました。
――今回のランキングの集計では昭和、平成、令和世代ごとの順位も発表していました。ランキングをご覧になっていかがでしたか？
村上：僕は納得ですね。VTRを見てしまったというのもありますけど…。
後藤：野球はあまり詳しくないんですけど、これだけ言うんだから、やっぱりすごいんやろうなというところはありましたね。全体を通して、野球選手が多かったですね。
――ランキングに入っていない方も含めて、もし１票投じられるとしたらどなたを選びますか？
後藤：絶対入っていると思っていたのにマジで入っていなかったのが辰吉さんで。
村上：井上尚哉選手をもってして「すごい」と言わしめている辰吉さん。
後藤：入ってないんですよね。赤井さんは入ってましたけども。
村上：僕は大久保嘉人選手。Jリーグの歴代得点王でもあるし、セレッソ大阪、ヴィッセル神戸と関西ゆかりですから。入っても全然おかしくないと思ったのに、タイガースが強すぎる問題ですね（笑）
――１位の方はいかがでしたか？
後藤：世界やもんね。
村上：関西から世界で羽ばたいていらっしゃる方ですからね。功績も含めて、異論は何もないです。
――視聴者へ番組の見どころとメッセージをお願いします。
後藤：皆さんが名前を挙げる人は漏れなく入ってるような納得のランキングだと思います！
村上：1位を見てがっかりする人は誰もいないランキングだと思いますので、見応えしかありません。スポーツの歴史、関西の歴史というのも合わせて知れますのでね。
――3月25日(水)の『KANSAIアスリートランキング』、26日(木)『クイズ！昭和100年プラス』と2夜連続でMBSの夜は村上さんがMCです。2夜連続で大型特番のMCをされたご経験はありますか？
村上：2夜連続はないですね。渡哲也じゃあるまいし。初です。
――2日続けて見ていただくために視聴者へメッセージをお願いします！
村上ご縁があって、2夜連続でMCをさせていただきます。スポーツ、それから昭和を振り返るクイズと、全然違った味わいがある2夜になると思いますので。ぜひ番組を楽しんでいただけたら幸いです。
【番組カット】信頼しあった安心のタッグ…村上信五＆フット後藤
昭和・平成・令和の3世代の関西人１万人に聞いた、“好きな関西にゆかりのあるアスリート・ベスト30”を発表するバラエティー番組。MCは、2025年11月19日に放送された『１万人が好きやねん！KANSAIアーティストランキング』に引き続き、フットボールアワーの後藤輝基とSUPER EIGHTの村上信五。ゲストにはミスタータイガース・掛布雅之、バファローズとタイガースの在阪球団で活躍した“超人”糸井嘉男、元プロテニス選手・沢松奈生子らスポーツ界の第一線で活躍した一流アスリートに加え、実は大のスポーツ好きだという梅沢富美男、ハイヒール・モモコ、松嶋尚美、ココリコの遠藤章造、本田望結といった、関西とスポーツをこよなく愛するタレントが出演する。
【コメント】
――前回のアーティストランキングに引き続き、ダブルMCでした。改めて、タッグを組まれた感想を教えてください。
後藤：もう村上君は、いろんな番組でMCやってますから。お任せして、今日もやってました。
村上：後藤さんがおっしゃる通り、めっちゃ委ねてくださってるというのはありました。お言葉に甘えさせていただいて、何かあったらいつでも助けていただけると思ってますから。おかげさまで自由にやらせていただきました。
――今回のランキングの集計では昭和、平成、令和世代ごとの順位も発表していました。ランキングをご覧になっていかがでしたか？
村上：僕は納得ですね。VTRを見てしまったというのもありますけど…。
後藤：野球はあまり詳しくないんですけど、これだけ言うんだから、やっぱりすごいんやろうなというところはありましたね。全体を通して、野球選手が多かったですね。
――ランキングに入っていない方も含めて、もし１票投じられるとしたらどなたを選びますか？
後藤：絶対入っていると思っていたのにマジで入っていなかったのが辰吉さんで。
村上：井上尚哉選手をもってして「すごい」と言わしめている辰吉さん。
後藤：入ってないんですよね。赤井さんは入ってましたけども。
村上：僕は大久保嘉人選手。Jリーグの歴代得点王でもあるし、セレッソ大阪、ヴィッセル神戸と関西ゆかりですから。入っても全然おかしくないと思ったのに、タイガースが強すぎる問題ですね（笑）
――１位の方はいかがでしたか？
後藤：世界やもんね。
村上：関西から世界で羽ばたいていらっしゃる方ですからね。功績も含めて、異論は何もないです。
――視聴者へ番組の見どころとメッセージをお願いします。
後藤：皆さんが名前を挙げる人は漏れなく入ってるような納得のランキングだと思います！
村上：1位を見てがっかりする人は誰もいないランキングだと思いますので、見応えしかありません。スポーツの歴史、関西の歴史というのも合わせて知れますのでね。
――3月25日(水)の『KANSAIアスリートランキング』、26日(木)『クイズ！昭和100年プラス』と2夜連続でMBSの夜は村上さんがMCです。2夜連続で大型特番のMCをされたご経験はありますか？
村上：2夜連続はないですね。渡哲也じゃあるまいし。初です。
――2日続けて見ていただくために視聴者へメッセージをお願いします！
村上ご縁があって、2夜連続でMCをさせていただきます。スポーツ、それから昭和を振り返るクイズと、全然違った味わいがある2夜になると思いますので。ぜひ番組を楽しんでいただけたら幸いです。