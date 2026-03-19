■天気回復も関東は午後 再びにわか雨

きのう雨を降らせた低気圧や前線は本州から次第に離れ、きょうは太平洋側を中心に天気が回復します。

【写真を見る】太平洋側を中心に天気回復 関東は再びにわか雨 あすからの3連休は北日本で強風注意 日曜日は西から雨に

午後は北陸から北の日本海側や北海道で雪や雨の所がありますが、東海から西日本は太平洋側を中心に日差しが届くでしょう。関東は局地的な前線の影響で南部を中心に雲が多く、夕方から夜は狭い範囲でにわか雨があるでしょう。

最高気温は、きのうより高い所が多い予想です。東京はきのうより2℃高い19℃で、きょう桜の開花発表がありそうです。

きょうの各地の予想最高気温

札幌 ：7℃ 釧路：5℃

青森 ：10℃ 盛岡：11℃

仙台 ：16℃ 新潟：12℃

長野 ：14℃ 金沢：11℃

名古屋：18℃ 東京：19℃

大阪 ：16℃ 岡山：18℃

広島 ：18℃ 松江：14℃

高知 ：21℃ 福岡：16℃

鹿児島：20℃ 那覇：23℃

■3連休は北日本で強風 最終日は西から雨に

3連休初日は、低気圧が近づく北日本で雪や雨が降るでしょう。低気圧が発達するため、金曜日から土曜日にかけて、風も強まりそうです。東海や西日本は金曜日、日差しの届く所が多くなりますが、関東は再び夜ににわか雨がありそうです。土曜日は晴れる所が多くなりますが、日曜日は西から天気が下り坂に向かい、西日本で次第に雨の範囲が広がるでしょう。