空山基の最大規模回顧展「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」開催──“Sexy Robot”からAFEELAまで、半世紀の軌跡を体感
空山基の過去最大規模となる回顧展「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」が、3月14日から5月31日まで東京・京橋のCREATIVE MUSEUM TOKYOで開催しています。
「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
人体と機械の美を極限まで追求した表現で、世界的に高い評価を得てきた空山。本展では、1978年にウイスキー広告のために描かれた初期のロボット作品から、1983年の作品集『Sexy Robot』のカバー原画、AIBOのデザイン画、エアロスミスのアルバムジャケットに至るまで、その歩みを象徴する作品が一堂に会します。
「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
さらに本展では、過去作品を再構築し高精細出力したキャンバスに作家自身が加筆を施した「リマスター・シリーズ」や、ギリシャ彫刻の美学を現代的に更新する立体作品群、そしてSF的世界観を体感させるインスタレーションなど、多層的な展示構成が展開されます。
「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
空山が半世紀にわたり追い求めてきたのは、「光・透明・反射」という視覚表現の核心です。金属的な肌に宿る反射、透過する光、そして現実と虚構の境界を曖昧にする質感。そのすべてが、圧倒的なスケールで体感できる機会となります。
「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
また、東京展では特別展示として、ソニー・ホンダモビリティが開発する次世代モビリティ「AFEELA」をベースに、空山の美学によって新たな造形へと昇華された《AFEELA Prototype Tuned Up by Hajime Sorayama》が一般公開されます。アートとテクノロジーの融合という文脈において、本展の世界観を象徴する存在と言えるでしょう。
「AFEELA Prototype Tuned Up by Hajime Sorayama」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
加えて、士郎正宗による『攻殻機動隊』との最新コラボレーション作品や、ソニーの技術を用いた4D映像インスタレーションなど、本展でしか体験できない要素も多数用意されています。回顧展でありながら、同時に現在進行形の表現として提示されている点も特徴です。
「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
内覧会では、空山基本人とアンバサダーを務める俳優・窪塚愛流が登壇。空山は「これだけ自由に作品を見せられる機会は非常にうれしい」と語り、本展がこれまで以上に制約の少ない環境で構成されていることを明かしました。窪塚は作品を前に「度肝を抜かれた」と率直な言葉でその圧倒的な存在感を表現し、世代を越えて共有される美のインパクトを印象づけました。
「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
本展は、単なる回顧にとどまらず、空山基が築き上げてきた美の概念と、その進化のプロセスを現在進行形として体験させる場でもあります。光を受け、反射し、変化し続けるその表現は、時代や領域を横断しながら、今なお更新され続けています。
INFORMATION
SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―
会期：2026年3月14日（土）〜5月31日（日）
会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO（東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6F）
時間：10:00〜18:00（金・土・祝前日は〜20:00）
※最終入場は閉館30分前／会期中無休
企画：NANZUKA
主催：ソニー・ミュージックエンタテインメント
「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
人体と機械の美を極限まで追求した表現で、世界的に高い評価を得てきた空山。本展では、1978年にウイスキー広告のために描かれた初期のロボット作品から、1983年の作品集『Sexy Robot』のカバー原画、AIBOのデザイン画、エアロスミスのアルバムジャケットに至るまで、その歩みを象徴する作品が一堂に会します。
さらに本展では、過去作品を再構築し高精細出力したキャンバスに作家自身が加筆を施した「リマスター・シリーズ」や、ギリシャ彫刻の美学を現代的に更新する立体作品群、そしてSF的世界観を体感させるインスタレーションなど、多層的な展示構成が展開されます。
「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
空山が半世紀にわたり追い求めてきたのは、「光・透明・反射」という視覚表現の核心です。金属的な肌に宿る反射、透過する光、そして現実と虚構の境界を曖昧にする質感。そのすべてが、圧倒的なスケールで体感できる機会となります。
「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
また、東京展では特別展示として、ソニー・ホンダモビリティが開発する次世代モビリティ「AFEELA」をベースに、空山の美学によって新たな造形へと昇華された《AFEELA Prototype Tuned Up by Hajime Sorayama》が一般公開されます。アートとテクノロジーの融合という文脈において、本展の世界観を象徴する存在と言えるでしょう。
「AFEELA Prototype Tuned Up by Hajime Sorayama」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
加えて、士郎正宗による『攻殻機動隊』との最新コラボレーション作品や、ソニーの技術を用いた4D映像インスタレーションなど、本展でしか体験できない要素も多数用意されています。回顧展でありながら、同時に現在進行形の表現として提示されている点も特徴です。
「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
内覧会では、空山基本人とアンバサダーを務める俳優・窪塚愛流が登壇。空山は「これだけ自由に作品を見せられる機会は非常にうれしい」と語り、本展がこれまで以上に制約の少ない環境で構成されていることを明かしました。窪塚は作品を前に「度肝を抜かれた」と率直な言葉でその圧倒的な存在感を表現し、世代を越えて共有される美のインパクトを印象づけました。
「SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―」展示風景 | CREATIVE MUSEUM TOKYO、2026年/photo by ©FASHION HEADLINE
本展は、単なる回顧にとどまらず、空山基が築き上げてきた美の概念と、その進化のプロセスを現在進行形として体験させる場でもあります。光を受け、反射し、変化し続けるその表現は、時代や領域を横断しながら、今なお更新され続けています。
INFORMATION
SORAYAMA 光・透明・反射 ―TOKYO―
会期：2026年3月14日（土）〜5月31日（日）
会場：CREATIVE MUSEUM TOKYO（東京都中央区京橋1-7-1 TODA BUILDING 6F）
時間：10:00〜18:00（金・土・祝前日は〜20:00）
※最終入場は閉館30分前／会期中無休
企画：NANZUKA
主催：ソニー・ミュージックエンタテインメント