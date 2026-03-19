北斗晶、多忙な1日のスケジュールを明かす「私達のモットーが働ける内はとにかく働く！」

タレントの北斗晶が18日に自身のアメブロを更新。情報バラエティ番組『ヒルナンデス！』（日本テレビ系）の生放送後、別番組の収録を経て大阪へ向かった多忙な1日を報告した。

この日、北斗は朝に更新したブログで「今日のヒルナンデスは…なんと坂本冬美ちゃんがゲストで来てくれるので、朝から楽しみです」と心待ちにしている様子でコメント。続けて、前日の夕食について「仕事が終わって家に帰ったら我が家の火曜日恒例になりつつあるカレーをパパが作ってくれました」と、夫でタレントの佐々木健介が手料理を振る舞ってくれたことを明かした。

その後に更新したブログでは、生放送が無事に終了したことを報告し、ゲスト出演した歌手の坂本冬美との2ショットを公開。「歌を唄っているときの冬美ちゃんって本当に凄くて、しっかりした綺麗なお姉さん！！ってイメージが強いけど。。。素の冬美ちゃんってちょっと天然で…物凄くチャーミングな人」とその人柄についてコメントした。

また、生放送後は「ゆっくり冬美ちゃんと話す暇なく飛び出しでフジテレビへ…」とすぐに次の収録へ向かったことを明かし、モデルの西山茉希ら共演者との写真も公開した。

さらに、収録後には「猛ダッシュで東京駅に。。」と明かし「このスケジュール…バカでしょう この後に大阪に向かいました」と報告。「本当にとんでもないスケジュールですが」と述べつつ「私達のモットーが働ける内はとにかく働く！！休む時は一気に休む！！」と自身のモットーをつづった。