堀ちえみ、鍼治療の効果を実感「あんなにあちこちが辛かったのに、人生バラ色です」

タレントの堀ちえみが18日に自身のアメブロを更新。鍼治療を受けて体の不調が改善したことを報告した。

この日、堀は鍼治療を受けたことを明かし、治療前は「腰の方はかなりよくなりましたが、まだ太腿に張りがあるのと、目の疲れや首の凝りからくる不快感。これらがツラかった…」と症状を説明。この日は腰に加えて「背中や肩甲骨・首などの全身も、くるまざか治療院の先生が細かく診てくださいました」とつづった。

続けて「鍼とお灸とマッサージ。特に首の鍼が効いた！スカッとしましたよ」と効果を実感した様子でコメント。「こちらで針治療を受けてから、マッサージは一切受けなくてもよくなりましたね」と明かし「あんなにあちこちが辛かったのに、人生バラ色です」と喜びをつづった。

さらに、先日のライブステージについても「腰をかばうことなく、パフォーマンスができたしね」と振り返り、先生の技術を「触って押しただけで、弱点をキャッチ。そして治療。すごいなぁ。有り難い！」と絶賛。「感謝の気持ちしかないです。本日もありがとうございました」と感謝を述べ、ブログを締めくくった。