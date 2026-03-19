◎全国の天気

九州から東海は晴れるでしょう。関東は変わりやすい天気で、午後もにわか雨がありそうです。東京も夜、一時的に雨雲が通りそうですので、折りたたみ傘があると安心です。北海道と、東北の日本海側、新潟は午後も雪や雨の降る所があるでしょう。

◎予想最高気温

太平洋側は前日より高い所が多く、広島は前日より8℃も高い18℃、高知は6℃高い21℃の予想です。仙台は16℃、東京は19℃、名古屋は18℃で4月並みとなるでしょう。ただ、東北〜東日本は北風がやや強いので、数字ほどの暖かさはなさそうです。

寒気が流れ込む日本海側は前日より低い所が多く、金沢は11℃、札幌は7℃で風が冷たいでしょう。

◎週間予報

20日(金)〜21日(土)にかけては北日本の日本海側で雪やふぶきとなるでしょう。東日本も山沿いを中心に雪となりそうです。風も強まり、荒れた天気となるおそれがあります。三連休で山のレジャーを考えている方は、計画の見直しも含めて、慎重に行動なさってください。

関東は20日(金)春分の日も雲が多く、にわか雨があるでしょう。21日(土)は西日本、東日本の広い範囲で晴れそうです。22日(日)〜23日(月)にかけては西から天気が下り坂です。

気温はこの先、平年並みかやや高い日が多く、来週中頃には名古屋や東京ではさくら満開の便りが届きそうです。