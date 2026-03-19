俳優の山下智久が１９日、東京・神田明神で行われた映画「正直不動産」（５月１５日公開、川村泰祐監督）のキックオフ地鎮祭と完成報告会見に出席した。

原作は累計発行部数４００万部を超える同名漫画で、２０２２年にＮＨＫで連続ドラマ化。ウソがつけなくなってしまった不動産営業マン・永瀬財地（山下）が業界の闇に斬り込む社会派コメディーとして、シーズン２やスピンオフが放送されるなど大きな反響を呼んだ。

山下は地鎮祭を終えて「（作品が）これだけ長く続いた、という感謝を込めた。縁起がいいことに馬を見かけた。うま年だし縁起がいいなと思った」と笑顔を見せた。

「正直不動産」の人気について「コロナ禍でもドラマが続いたのはレアなことでうれしかった。チームワーク含めてキャストの相性が良かった」としみじみ。映画化を知って「作品が続いていくのがうれしい。見た方がまた見たいと思ってくださった証し」と喜んだ。

人気のあまり、最近は街中でも声をかけられるそうで「サウナでバレるようになりましたね。正直に裸の付き合いをさせていただきました」と照れた。

今年で芸能生活３０年。「この作品がまさか映画化までたどり着けると思わなかったので感無量。意義のある作品が映画化されたのはうれしい」。映画では米国ロケがあったことも明かし「レギュラーメンバーの過去を深掘りする。横にも縦にも奥行きが出てスケールアップした」とアピールした。