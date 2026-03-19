お笑いコンビ「スピードワゴン」の小沢一敬が活動再開することを所属事務所「ホリプロコム」の公式サイトで１９日に発表した。

小沢は２０２４年１月から本人の申し出により活動を自粛していた。

【公式サイト全文】

２０２４年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました。

これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます。

弊社としましては、今回の件を真摯（しんし）に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社ホリプロコム

この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした。

自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています。

もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです。今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思いますので、

見守っていただけますと幸いです。

小沢一敬