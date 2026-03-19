ロックバンド氣志團の綾小路翔が、18日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜午後11時10分＝関西ローカル）に出演。「NHK紅白歌合戦」での騒動について振り返り、真相を語った。

綾小路は、氣志團として04、05年の「紅白」に出場。06年には“知人”という設定のDJ OZMAとして出演した。その際、ステージでの演出で、女性バックダンサーが裸に見えるボディースーツを着用したところ、視聴者から苦情が殺到する騒動となった。

この話題になると、綾小路は「ちょっとやらかしがありまして…。ちょうど今年で20年たつんですけど、まるっきり渋谷のあの一区間には入れないという…」と、この騒動以来、NHKを“出禁”になったことを明かして苦笑い。

綾小路によると、「紅白」の本番で「サプライズを絶対にやりたい」と希望していたものの、当時はリハーサルの模様が事前に報じられ、演出が知られた状態で本番を迎えるのが当然となっていた。

「あれが当時、どうしても自分が耐えられなくて。それをお話しして、理解してもらっていたんで、いつも僕たちの演出の時には、報道のカメラマンさんたちがみんなカメラを下ろしてくれた。みんな、僕らがリハをやっているのを見て、『こんなのやるんだ』って、皆さん声をかけてくれたりしていたんですけど」と回顧。リハーサルの時点では、演出は特に問題視されていなかったという。

続けて「1個だけ言い訳をさせてもらうと、最初に『絶対やるなってことを教えてください』って（NHK側に）言って、僕らのライブでやっている演出を『これはだめ、あれはだめ』っていうのは、全部避けていたんです。なので、ボディースーツは別に全然NGじゃなかったんです」と、事前に注意などもされていなかったことに言及。

「でもそれは、ライブで見ていると一瞬ビックリするけど、次にすぐ（裸ではないと）分かるからなんですよね」と話し、「当時の地上波は地デジ化の前で、（映像が粗いため、ボディースーツだと）分からなかったっていう、それはちょっと全員の盲点だった」と改めて釈明。「大変ご迷惑をおかけしました」と頭を下げて笑いを誘っていた。