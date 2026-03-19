LiSA、美スタイル際立つミニ丈＆キャミ姿披露「今までにない雰囲気で可愛い」「頭身すごい」と反響
【モデルプレス＝2026/03/19】歌手のLiSAが3月18日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが映えるミニボトム姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】38歳鬼滅歌手「今までにない雰囲気」話題の美スタイル輝くショット
LiSAは「15人のクリエーターのみなさんと作った書籍『LiSA 15th Anniversary Book PRisM』を4／17（金）に発売します」と告知し、写真を投稿。ふわりとしたシルエットが印象的な白のキャミソールトップスと、スラリと引き締まった脚が際立つボリューミーなミニボトムを合わせた姿を披露した。また「デート（LiVE）のフォトブックでも一緒にたくさんの世界を伝えてくれているまきさん まきさんの写真で少女性と女性らしさを存分に楽しませてもらってます。だいすき」と今回の書籍も担当したフォトグラファーの田口まき氏への感謝もつづっている。
この投稿にファンからはこの投稿にファンからは「15周年おめでとう！」「ずっとお美しい」「キャミソール姿最高」「今までにない雰囲気で可愛い」「頭身すごい」「フリフリで可愛い」「美脚に釘付け」「スタイル抜群」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】38歳鬼滅歌手「今までにない雰囲気」話題の美スタイル輝くショット
◆LiSA、美脚輝く衣装姿披露
LiSAは「15人のクリエーターのみなさんと作った書籍『LiSA 15th Anniversary Book PRisM』を4／17（金）に発売します」と告知し、写真を投稿。ふわりとしたシルエットが印象的な白のキャミソールトップスと、スラリと引き締まった脚が際立つボリューミーなミニボトムを合わせた姿を披露した。また「デート（LiVE）のフォトブックでも一緒にたくさんの世界を伝えてくれているまきさん まきさんの写真で少女性と女性らしさを存分に楽しませてもらってます。だいすき」と今回の書籍も担当したフォトグラファーの田口まき氏への感謝もつづっている。
◆LiSAの投稿に反響
この投稿にファンからはこの投稿にファンからは「15周年おめでとう！」「ずっとお美しい」「キャミソール姿最高」「今までにない雰囲気で可愛い」「頭身すごい」「フリフリで可愛い」「美脚に釘付け」「スタイル抜群」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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