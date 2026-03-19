フォーエイト48あみか、オフショルへそ出しトップスに熱視線「スタイルレベチ」「肌綺麗すぎる」
【モデルプレス＝2026/03/19】YouTuberグループ・フォーエイト48のあみかが3月17日、自身のInstagramを更新。引き締まったウエストが映えるへそ出しコーディネートを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】20歳人気美女YouTube「へそピかっこいい」オフショルミニ丈コーデ
あみかは「あみかはキャラメル派。Wicked最高すぎた」とコメントし、映画館内でポップコーンを手に笑顔を見せる写真を複数枚投稿。濃いグレーカラーのオフショルダーへそ出しトップスに、デニムパンツを合わせたカジュアルなコーディネートを披露した。トップスからはへそピアスと引き締まった美しいウエストラインがのぞいている。
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「へそピかっこいい」「女神」「カジュアルなのも似合う」「肌綺麗すぎる」「鍛えてあってカッコいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】20歳人気美女YouTube「へそピかっこいい」オフショルミニ丈コーデ
◆あみか、美ウエスト映えるへそ出しコーデ
あみかは「あみかはキャラメル派。Wicked最高すぎた」とコメントし、映画館内でポップコーンを手に笑顔を見せる写真を複数枚投稿。濃いグレーカラーのオフショルダーへそ出しトップスに、デニムパンツを合わせたカジュアルなコーディネートを披露した。トップスからはへそピアスと引き締まった美しいウエストラインがのぞいている。
◆あみかの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スタイルレベチ」「へそピかっこいい」「女神」「カジュアルなのも似合う」「肌綺麗すぎる」「鍛えてあってカッコいい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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