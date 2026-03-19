庄司智春、息子の成長比較ショットに反響続々「すっかりお兄さんに」「エモいですね」
【モデルプレス＝2026/03/19】お笑いコンビ・品川庄司の庄司智春が3月18日、自身のInstagramを更新。息子の成長の様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】50歳3児のパパ芸人「すっかりお兄さんに」身長比較がわかりやすい息子成長ショット
庄司は「これぞ エモーショナル たまんない」とつづり、写真を投稿。幼い息子が手をいっぱいに伸ばして馬に餌をやる姿と、馬と同じくらいの背丈に成長した息子が難なく馬に餌やりしている姿を公開している。この写真に対し庄司は「もしかして お馬さんも 同じ馬？そうだったら最高だろ！そうじゃなくても最高だろ！」と続け、我が子の成長への思いの丈を記している。
この投稿は「一生懸命なの可愛い」「すっかりお兄さんになられましたね」「エモいですね」「こんなに大きくなったんだ」「自分より大きな馬に餌を上げる姿素敵」「息子さんはきっと優しい目のはず」「幸せな家族ショット」などと注目を集めている。
庄司は、2009年にタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】50歳3児のパパ芸人「すっかりお兄さんに」身長比較がわかりやすい息子成長ショット
◆庄司智春「これぞエモーショナル」な息子写真を公開
庄司は「これぞ エモーショナル たまんない」とつづり、写真を投稿。幼い息子が手をいっぱいに伸ばして馬に餌をやる姿と、馬と同じくらいの背丈に成長した息子が難なく馬に餌やりしている姿を公開している。この写真に対し庄司は「もしかして お馬さんも 同じ馬？そうだったら最高だろ！そうじゃなくても最高だろ！」と続け、我が子の成長への思いの丈を記している。
◆庄司智春の投稿に反響
この投稿は「一生懸命なの可愛い」「すっかりお兄さんになられましたね」「エモいですね」「こんなに大きくなったんだ」「自分より大きな馬に餌を上げる姿素敵」「息子さんはきっと優しい目のはず」「幸せな家族ショット」などと注目を集めている。
庄司は、2009年にタレントの藤本美貴と結婚。2012年に長男、2015年に長女、2020年に次女が誕生した。（modelpress編集部）
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