「今日好き」榊原樹里（じゅり）へそピ目立つ美ウエスト披露「シルエットが綺麗」「大人っぽい」
【モデルプレス＝2026/03/19】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた榊原樹里（さかきばら・じゅり）が3月17日、自身のInstagramを更新。春のコーディネートを披露している。
【写真】「今日好き」19歳美女「完璧なウエストライン」へそピ目立つコーデ
榊原は「今日暖かかった」「＃fashion」「＃aclent」とコメントとハッシュタグを添え、晴れた日の街角で撮影したショットを公開。ベージュの丈の短いジャケットに柄のついたワイドパンツ、厚底スニーカーと全身ベージュカラーで統一されたスタイリッシュなコーディネートの写真を複数枚投稿。ジャケットとワイドパンツの間からはへそピアスのついた引き締まったウエストがのぞいている。
この投稿には「完璧なウエストライン」「このコーディネート真似したい」「スタイル良すぎて憧れる」「大人っぽい」「サングラス似合う」「シルエットが綺麗」「可愛すぎて何回も見ちゃう」「女神降臨」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」19歳美女「完璧なウエストライン」へそピ目立つコーデ
◆榊原樹里、美ウエスト映える春コーデ披露
榊原は「今日暖かかった」「＃fashion」「＃aclent」とコメントとハッシュタグを添え、晴れた日の街角で撮影したショットを公開。ベージュの丈の短いジャケットに柄のついたワイドパンツ、厚底スニーカーと全身ベージュカラーで統一されたスタイリッシュなコーディネートの写真を複数枚投稿。ジャケットとワイドパンツの間からはへそピアスのついた引き締まったウエストがのぞいている。
◆榊原樹里の投稿に反響
この投稿には「完璧なウエストライン」「このコーディネート真似したい」「スタイル良すぎて憧れる」「大人っぽい」「サングラス似合う」「シルエットが綺麗」「可愛すぎて何回も見ちゃう」「女神降臨」といった反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。榊原は「卒業編2025inソウル」「卒業編2025inシンガポール」などに参加していた。（modelpress編集部）
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