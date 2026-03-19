山下智久・福原遥・泉里香ら神田明神に降臨 映画「正直不動産」ヒット祈願地鎮祭でキャスト豪華集結
【モデルプレス＝2026/03/19】山下智久、福原遥、泉里香、長谷川忍（シソンヌ）、川村泰祐監督が3月19日、映画『正直不動産』（5月15日公開）キックオフ地鎮祭＆完成報告【正直】会見に出席。江戸総鎮守・神田明神にて、作品の大ヒット祈願を行った。
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本来、地鎮祭は建物の着工前に工事の安全を祈願する儀式であるが、本作では主人公・永瀬（山下）が“嘘をつけなくなった”きっかけにも地鎮祭が関わることから、 “正直不動産”ならではの趣向として、映画の成功＝大ヒットを願う特別な「大ヒット祈願地鎮祭」として実施。厳かな空気の中、山下ら豪華出演キャストが玉串を捧げ、作品の門出と飛躍を祈願した。
2022年のドラマ放送開始から反響を呼び、2024年1月のスペシャルドラマとシーズン2、さらに2025年2月のスピンオフ・スペシャルドラマと、働く人々に活力を与える痛快ビジネスコメディとして話題を集めてきた『正直不動産』が、“3度目の正直”として映画化決定。 わがままな顧客や一癖ある資産家、次々と起こる不動産トラブル、そして宿敵との攻防に、嘘をつけない“正直営業”で立ち向かう主人公・永瀬（山下）の活躍が、ついにスクリーンで描かれる。（modelpress編集部）
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◆山下智久・福原遥・泉里香ら「正直不動産」出演者が豪華集結
本来、地鎮祭は建物の着工前に工事の安全を祈願する儀式であるが、本作では主人公・永瀬（山下）が“嘘をつけなくなった”きっかけにも地鎮祭が関わることから、 “正直不動産”ならではの趣向として、映画の成功＝大ヒットを願う特別な「大ヒット祈願地鎮祭」として実施。厳かな空気の中、山下ら豪華出演キャストが玉串を捧げ、作品の門出と飛躍を祈願した。
◆山下智久主演映画「正直不動産」
2022年のドラマ放送開始から反響を呼び、2024年1月のスペシャルドラマとシーズン2、さらに2025年2月のスピンオフ・スペシャルドラマと、働く人々に活力を与える痛快ビジネスコメディとして話題を集めてきた『正直不動産』が、“3度目の正直”として映画化決定。 わがままな顧客や一癖ある資産家、次々と起こる不動産トラブル、そして宿敵との攻防に、嘘をつけない“正直営業”で立ち向かう主人公・永瀬（山下）の活躍が、ついにスクリーンで描かれる。（modelpress編集部）
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