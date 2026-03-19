INI西洸人が「日本のほんもの」を身にまとい登場！「僕にとって”ほんもの”とは”ありのまま”であること」

2nd写真集のオリジナルカバーも話題のINI

2nd写真集「Viva la vita」が大好評発売中のINI。ネット書店オリジナルカバーもあり、大きな話題を呼んでいます。

そのINIのメンバーから、後藤威尊さん、許豊凡さん、田島将吾さん、西洸人さんが「FRaU」 JAXURY 特集号（3月31日火曜日発売）に登場します。世界的に評価の高い「日本発のほんもの」、ラグジュアリーなブランドとそれぞれセッション！

※JAXURYとは、日本の（＝Japan‘s）ほんもの（＝Authentic）ラグジュアリー、輝き（＝Luxury）

そのうち一枚だけビジュアルを先行して特別公開します。

その人の“ほんもの”を引き出してくれる

JAXURYとは、日本のほんもの、輝きあるラグジュアリーを意味する言葉です。

西洸人さんは、世界的にも人気のハイジュエリーMIO HARUTAKA（ミオハルタカ）をまといました。

「つける人に寄り添い、その人の“ほんもの”を引き出してくれるお守りのような存在だと感じました。繊細で大胆なデザインに日本の職人気質と丁寧さ、品の良さを感じます。これに見合う大人になっていきたいと、身が引き締まる思いです。」と語る姿に、話を伺う編集部スタッフも清々しい気持ちに。撮影あとも興味津々に、特にブレスレットに心惹かれた様子。

「西さんにとっての“ほんもの”とは？」の質問には、誰もが納得する、とても本質的な言葉とその理由を、ズバリ、さりげなく口にしたのです。

「僕にとっての“ほんもの”とは“ありのまま”であること。外側からの影響に合わせようとしたり、のみこまれてしまったりすると、何が本当の自分かわからなくなる。強い意志を持って、恥ずかしがらずに自分を表現していくことが大切なのかな、と思います」

後藤威尊さん、許豊凡さん、田島将吾さんのJAXURYブランドとのセッションビジュアルも、今まで見たことのないもの。そして、それぞれの言葉も、西さんと同様、メンバーそれぞれの、新鮮で深い魅力にあふれています。どのメンバーも本当によくものを観察し、感じ、日々考えを深めている……とスタッフ一同驚きました。

誰と誰が並んでいるのでしょう？ どんなジャンルの「ほんもの」とセッションしているのでしょう？ 想像を超える逸品があります。本誌だけで見られる、その「感動体験」をぜひ味わってください！！

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