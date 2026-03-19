加藤茶、TikTokで見る動画 妻・加藤綾菜が明かす「関連が全部それ」「やっぱいいやつだなって…」
ザ・ドリフターズの加藤茶（83）の妻でタレントの加藤綾菜（37）が、17日放送のTBSラジオ『バービーとおしんり研究所』（毎週火曜 後11：00）に出演。茶がTikTokでいつも見ている動画の内容を明かした。
【写真】加藤茶＆妻・加藤綾菜、ウェディング2ショット
茶について「常識が通じない」と紹介し、初めて一緒にコンビニに行った際は「うわーすごい！綾ちゃんすごいよ」と大興奮だったとし、「コンビニごと買うんじゃないかって思うくらい買って…」などと告白。回転すし、ドン・キホーテも未経験で、電車にも乗ったことがないと明かし、「最近ドラッグストアにハマってますね」と話した。
また、パーソナリティーのバービー（42）から「カトちゃん、YouTubeとか見るの？」と聞かれ、「最近TikTokにハマってます」と回答。「100％、赤ちゃんと子猫」と明かした。
続けて「TikTokって、その人の趣味嗜好が全部出るじゃないですか。見たら、赤ちゃんと子猫しか出てこないんですよ。赤ちゃんがケタケタ笑ってるやつを、ずっとニコニコしながら『いいね』してるんで。もう関連が全部それなんですよ」と話した。
バービーは大笑いしながら「えー、カトちゃんて赤ちゃん好きなの？」と驚き。綾菜は「もう大好きです、赤ちゃん。やっぱカトちゃん、いいやつだなって…。TikTok見ただけでも」としみじみ語った。
【写真】加藤茶＆妻・加藤綾菜、ウェディング2ショット
茶について「常識が通じない」と紹介し、初めて一緒にコンビニに行った際は「うわーすごい！綾ちゃんすごいよ」と大興奮だったとし、「コンビニごと買うんじゃないかって思うくらい買って…」などと告白。回転すし、ドン・キホーテも未経験で、電車にも乗ったことがないと明かし、「最近ドラッグストアにハマってますね」と話した。
続けて「TikTokって、その人の趣味嗜好が全部出るじゃないですか。見たら、赤ちゃんと子猫しか出てこないんですよ。赤ちゃんがケタケタ笑ってるやつを、ずっとニコニコしながら『いいね』してるんで。もう関連が全部それなんですよ」と話した。
バービーは大笑いしながら「えー、カトちゃんて赤ちゃん好きなの？」と驚き。綾菜は「もう大好きです、赤ちゃん。やっぱカトちゃん、いいやつだなって…。TikTok見ただけでも」としみじみ語った。