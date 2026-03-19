将棋の藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）の第6局2日目が19日、名古屋市の「名古屋将棋対局場」で行われ、午後0時30分から昼食休憩に入っている。ここまでの進行を、検討室を訪れていた勝又清和七段（56）に話を聞いた。

永瀬が1時間21分の長考で指した64手目△4六桂で昼食休憩に入った。勝又は「いきなり激しい寄せ合いになりました」と述べた。形勢としては竜を作っている藤井の方が若干良いが、永瀬が勝負手で放った△8八歩に対し▲同角と応じたことで藤井王はかなり狭い。今後の展開次第では懸念すべき部分となる。「相手の指した手を悪手にしていくのが今回の将棋のポイント」と話した。

攻め合うことを決めた永瀬は、もう止まることはできない。「少しでも立ち止まると、先手からの良い手が入ってしまう」とし、例として王の逃げ道を確保しつつ桂取りを狙う▲6六歩を挙げた。この後は「お互いにギリギリの戦いをしていくことになるでしょう」とし、局面を見守った。