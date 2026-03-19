歌手のhitomi（50）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。かつての自身のスタイルについて語った。

同番組でヤンキーファッションの話題になり、hitomiは「川崎、多いんですよ。ちょうど私の頃って」と地元事情を解説。当時の友人らは渋谷のチーマー派か、ロングスカート姿のヤンキー派に分かれていたといい、「ロンスカの方向に行くと、怖い話をよく聞いて」と振り返った。

女子同士でも「あいつボコろうぜ」と殴り合いがあると聞いたhitomiは「それを聞いてから、私は渋谷に」と告白。自身は不良ではなく「全然私は、普通の真面目な女子で」と話したが、「レイザーラモン」のRGは「Fineはサーファー系」と、hitomiがモデルデビューした雑誌のカラーに触れ、「だからちょっと、やっぱりヤンチャやったんちゃうかなって僕は思う」と打ち明けた。

これにhitomiは「マネしてただけです」と訂正したが、「野性爆弾」くっきー！は「ヤンチャやと思う」とキッパリ。「1回、関西の番組でご一緒させていただいたことがあって」と切り出した。

そして「蛍原（徹）さんとかとV（TR）を見ながらガッチャガチャしゃべってた。そしたらhitomiさんが“うるせーなぁ！”って」と明かすと、hitomiは「言ってない言ってない！絶対言ってない」と苦笑い。

「全員ピュッてなって、ネコが飛び上がるみたいに。で、静か〜に見て」というくっきー！に、話を聞いていた「かまいち」濱家隆一は「ホンモノだ」と納得。hitomiは「にぎやかだなと思ってたけど、言ってない」と笑っていた。