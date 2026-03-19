国士舘大学大学院客員教授・八幡和郎先生は、「近代日本において、全国のどこで生まれても地元の各都道府県に名門高校があり、良質な高校教育を受けることができることは国力の源泉となってきた」と語っています。当連載では、そんな八幡先生の著書『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』から一部を抜粋し、全国の名門高校をご紹介していきます。今回取り上げるのは「日本女子大学附属高校」です。

【書影】歴史・伝統・校風、有名な卒業生まで徹底網羅。八幡和郎『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』

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日本女子大学附属高校 私立／女子校／中高一貫／神奈川県川崎市多摩区

ＮＨＫ連続テレビ小説『あさが来た』で創設の歴史が描かれる

神奈川県には慶應義塾大学以外にも東京の大学の附属高校がある。日本女子大学附属中学校・高等学校もその一つで、川崎市多摩区に附属中学校とともに併設されている。小田急線の読売ランド前駅から徒歩10分というアクセスである。

日本女子大学の目白キャンパスには、大学の家政学部、文学部、理学部、附属豊明小学校・幼稚園などがある。

大学の創立は明治29年（１８９６）、成瀬仁蔵が『女子教育』を出版し、「日本女子大学校創設之趣旨」を発表したのがきっかけ。ＮＨＫ連続テレビ小説『あさが来た』の主人公のモデルである広岡浅子の尽力により、三井家から女子大学敷地として、目白台にある５５２０坪の土地の寄付を受けて、明治34年（１９０１）に創立された。それと同時に日本女子大学附属高等女学校も開校した。上記のドラマでは、日本女子大学の設立の経緯についても紹介された。

昭和23年（１９４８）に、附属高等女学校を母体に、新制の日本女子大学附属中学校が目白台に、日本女子大学附属高校が西生田に開校された。昭和54年（１９７９）に附属中学校が西生田キャンパスに移転した。

日本女子大学附属高校では、三大綱領として、「信念徹底、自発創生、共同奉仕」を掲げている。また、創立者である成瀬仁蔵が明治34年の創立時に唱えた、「自ら考え、自ら学び、自ら行う」という「自念自動」をもって教育方針の根幹としている。

毎年夏休み明けに、軽井沢セミナーという行事が行われる。大学所有の軽井沢にある三泉寮で、２泊３日で開かれる２年生最大のイベントだ。

卒業生の多くが日本女子大学に進学

日本女子大学への進学を希望する生徒は原則として推薦される。２０２５年度の卒業生について見ると、卒業生のうち、７〜８割が日本女子大学（内部推薦）に進学するが、北里大学と東京女子医科大学には２名ずつの指定校制度での進学がある。

このほかでは、東京大学にも１名が合格している。また、難関私大では、早稲田大学に３名、慶應義塾大学に２名、上智大学14名が合格。

卒業生には、田中眞紀子（元外相）、渡辺ミキ（ワタナベエンターテインメント社長）、平岩弓枝（作家）、大石静（脚本家）、君島十和子（元女優）、河内桃子（女優）、松本和子（化学者）、田口惠美子（アナウンサー）、木村盛世（医師）などがいる。

※本稿は、『日本の名門高校 - あの伝統校から注目の新勢力まで -』（ワニブックス）の一部を再編集したものです。