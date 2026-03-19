芦澤竜誠「BreakingDownで負けたらRIZINにもう出られないって言われた」それでも挑戦する理由とは
あす20日開催の『BreakingDown 19』（名古屋・IGアリーナ）に出場する芦澤竜誠に密着した動画が、YouTube「【公式】BreakingDown」チャンネルで公開された。芦澤は「RIZINからは、これで負けるようだったらRIZINには出られないよって言われた」と、自身の置かれている状況について明かした。
【動画】朝倉未来＆芦澤竜誠が初対談『BD』出場理由やスピリチュアル、好きなアニメまで語り合う
芦澤は昨年大みそかにBreakingDown（BD）出身のジョリーにわずか25秒で一本負け。年明けに公開されたBDのオーディション動画で朝倉が「BDルールは強いと思うので、一度このリングに遊びに来てくださいよ」と呼びかけたところ、芦澤はそれに応じて8日に公開された『BD19』オーディション動画に登場し、元バンタム級王者の井原との対戦が決定した。井原とは乱闘も繰り広げ、早くも試合に向けた緊張感は高まっている。
今大会のメインイベントで対戦する両者の密着動画が公開され、芦澤は練習するジムの近くに住むために名古屋に引っ越すことを計画しており、今回のBDが名古屋で開催するため「だから出ようと思った。BDは俺が目指してるところと違ったから、名古屋じゃなかったら出る気なかったっすけど、名古屋に引っ越しが決まって練習環境を整えてるときに（BDの）オファーが来たんで、運命を感じたっていうか」と出場を決断した経緯を語った。
また、今回はRIZIN経由でオファーされ、「RIZIN側からは、これで負けるようならRIZINには出れないよって言われた」と通告されたが、芦澤は「いいねいいね、焚き付けてくるね、みたいな」「負けた後のデメリットなんか何も考えてないからね」と、後が無い状況をむしろ楽しんでいる。
ジムのトレーナーも「いつもと違うと感じることがあります。鬼気迫るっていうか、ヤバいっていうのは自分でわかってると思うので、もう気合を入れて今までより真剣にやってる」「初めて相手の動画を送ってきて、一緒に研究してもらっていいですかって感じで言ってきたので、考えとかマインドが変わったのかな」と芦澤の変化を認めている。
動画では、井原がYURAや西島恭平らBDファイターと練習している姿も追っている。また、きょう19日午後7時から『BreakingDown 19』の前日公開計量が行われる。
【動画】朝倉未来＆芦澤竜誠が初対談『BD』出場理由やスピリチュアル、好きなアニメまで語り合う
芦澤は昨年大みそかにBreakingDown（BD）出身のジョリーにわずか25秒で一本負け。年明けに公開されたBDのオーディション動画で朝倉が「BDルールは強いと思うので、一度このリングに遊びに来てくださいよ」と呼びかけたところ、芦澤はそれに応じて8日に公開された『BD19』オーディション動画に登場し、元バンタム級王者の井原との対戦が決定した。井原とは乱闘も繰り広げ、早くも試合に向けた緊張感は高まっている。
また、今回はRIZIN経由でオファーされ、「RIZIN側からは、これで負けるようならRIZINには出れないよって言われた」と通告されたが、芦澤は「いいねいいね、焚き付けてくるね、みたいな」「負けた後のデメリットなんか何も考えてないからね」と、後が無い状況をむしろ楽しんでいる。
ジムのトレーナーも「いつもと違うと感じることがあります。鬼気迫るっていうか、ヤバいっていうのは自分でわかってると思うので、もう気合を入れて今までより真剣にやってる」「初めて相手の動画を送ってきて、一緒に研究してもらっていいですかって感じで言ってきたので、考えとかマインドが変わったのかな」と芦澤の変化を認めている。
動画では、井原がYURAや西島恭平らBDファイターと練習している姿も追っている。また、きょう19日午後7時から『BreakingDown 19』の前日公開計量が行われる。