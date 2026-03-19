辺野古沖転覆で死亡の女子生徒、救命胴衣が船体に引っかかる…水難隊員が外して水上に救出

沖縄県名護市辺野古沖で船２隻が転覆し、同志社国際高（京都府）の女子生徒と船長が死亡した事故で、女子生徒が転覆した船の下から救助された際、着ていた救命胴衣の一部が船体に引っかかっていたことが、名護市消防本部への取材でわかった。

事故を捜査している第１１管区海上保安本部も把握しており、女子生徒が死亡した経緯などを調べている。

１１管によると、１６日午前１０時１０分頃に「不屈」（定員１０人）が、同１２分頃に「平和丸」（同１３人）が転覆。２隻に乗っていた高校生１８人を含む計２１人が海に投げ出され、不屈の船長の男性（７１）と、平和丸に乗っていた同校２年の女子生徒（１７）が死亡し、ほかに高校生ら１４人が指の骨折や擦過傷、打撲などのけがを負った。

名護市消防本部によると、警察や海保からの連絡で事故を覚知し、同本部の水難隊員らが現場に向かった。転覆した２隻や周辺に取り残された人がいないか隊員が潜水して確認していたところ、同１１時１５分頃に平和丸の船体の下で女子生徒を見つけた。女子生徒は救命胴衣を身に着けていたが、その一部が船体の構造物に引っかかった状態で、隊員が外して水上に上げた。１１管によると、女子生徒が最後に救出されたという。

２隻を運航した市民団体「ヘリ基地反対協議会」によると、平和丸の船長は事故後、「先に転覆した不屈を助けに向かった際に（平和丸も）転覆した」と説明している。

１１管は死亡した２人の司法解剖を行った。業務上過失往来危険と業務上過失致死傷の両容疑で捜査している。また、２隻は、他人の需要に応じて人を運送する事業には必要となっている、海上運送法に基づく事業登録がされておらず、１１管は同法違反容疑も調べる。

金子国土交通相は１９日午前の閣議後記者会見で、２隻とも事業登録がなされていなかったことを明らかにした上で、「運航実態について早期に確認を行う予定だ」と述べた。関係者に対する任意の聞き取りなどを通じて活動内容を確認し、「事業」に該当するかどうかを判断するとみられる。