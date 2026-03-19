新派・松竹新喜劇の合同喜劇公演が東京・新橋演舞場で5月9日から上演されることになり、都内で19日、出演者らの記者会見が行われた。

創始138年の新派と劇団創設78年の松竹新喜劇による7年ぶりの共演。松竹新喜劇から「お種と仙太郎」、新派から「明日の幸福」の2本立て上演となる。

「お種−」は齋藤雅文さんが演出し、ゲストの久本雅美がしゅうと・お岩役に挑む。新派の波乃久里子、松竹新喜劇五人衆の藤山扇治郎、渋谷天笑、曽我廼家一蝶、曽我廼家いろは、曽我廼家桃太郎ら松竹新喜劇の俳優と、新派俳優による劇団の枠を超えた顔合わせが舞台を盛り上げる。

ホームドラマの金字塔といえる新派の名作「明日−」は、今年9月に100歳になる“ホームドラマの名手”石井ふく子さんが演出。熟年世代の夫婦を新派の水谷八重子と松竹新喜劇の渋谷天外が、中年夫婦役はゲストの高島礼子と三田村邦彦が務め、時代を超えて心に響く家族の物語を届ける。

石井さんは「足をけがして、つえを付いているが頭の方は大丈夫。この席に私がいるのも父が新派の仕事をしていて『おまえもやれ』と言われたのがキッカケ。どうぞよろしくお願いいたします」とあいさつ。その後に「テレビ（の仕事）は68年やっている。舞台は58年」と長いキャリアに触れて「年のことは言いたくないが、でもまだ100にはなっていないです。9月1日にならないと100歳にならない。その前にまだまだ、皆さんのお力をいただいて『心のある芝居』を見せていきたい。一生懸命にやりたい」と力強く語った。

水谷八重子は「石井先生に負けないように挑戦します。ご期待ください」と続いた。