「あまりに可愛すぎて滅」佐久間大介、女の子との2ショットに「爆イケ散らかしてる」「惚れてまうやろ」反響
Snow Manの佐久間大介さんは3月18日、自身のInstagramを更新。映画『スペシャルズ』のオフショットを公開しました。
【写真&動画】佐久間大介とかわいい女の子のツーショット
コメントでは「今回のお写真可愛すぎるよ」「あまりに可愛すぎて滅」「さっくんの優しいお顔が…子役の子も惚れてまうやろ」「は〜〜〜〜〜〜2人とも可愛すぎ眼福」「爆イケ散らかしてる」など、絶賛の声が集まりました。
『スペシャルズ』は6日から全国で上映中です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)
【写真&動画】佐久間大介とかわいい女の子のツーショット
「今回のお写真可愛すぎるよ」佐久間さんは「off shot」とつづり、6枚の写真と1本の動画を投稿。1枚目は子役の永谷咲笑さんとの自撮りツーショットで、永谷さんは笑顔を見せています。2〜4枚目と動画では、2人が楽しげに会話する様子が収められています。さらに6枚目以降では、佐久間さんのソロショットを公開しています。
「黒スーツシーン」ほかにも『スペシャルズ』のオフショットを投稿している佐久間さん。14日には「黒スーツシーン」とつづり、2枚の写真を公開しました。佐久間さんをはじめとする出演者が黒いパンツスーツにサングラスを合わせ、階段に腰掛けており、迫力あるビジュアルに仕上がっています。
『スペシャルズ』は6日から全国で上映中です。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)