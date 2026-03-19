「ガソリン代がやべぇ〜」相沢菜々子、伊藤梓のシビックと3ショット「チャンピオンホワイトが美しい」
俳優の相沢菜々子さんは3月18日、自身のInstagramを更新。カーケアブランド「BPRO」を使ってYouTuber・伊藤梓さんのシビックタイプRを洗車＆撮影した様子を公開しました。
【写真】相沢菜々子＆格好いいシビック
相沢さんはホワイトのつなぎ姿で伊藤さんと共にシビックタイプRの前に並んでいます。ピカピカになった車の存在感が際立っています。
ファンからは「素敵ですね」「伊藤さんTypeRを所有されてたんだ！チャンピオンホワイトが美しい」「ガソリン代がやべぇ〜〜〜」など、さまざまな声が寄せられました。
【写真】相沢菜々子＆格好いいシビック
「キレイキレイしつつ撮影して来ました！」相沢さんは「#CARPRIME で #株式会社BTO さんのカーケアブランド『#BPRO』を使って 伊藤梓さんのシビックタイプR #FL5 キレイキレイしつつ撮影して来ました！ なんだかまた違った展開もある予感？ お楽しみに」とコメントを添え、写真を1枚投稿しました。
ファンからは「素敵ですね」「伊藤さんTypeRを所有されてたんだ！チャンピオンホワイトが美しい」「ガソリン代がやべぇ〜〜〜」など、さまざまな声が寄せられました。