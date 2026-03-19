俳優の相沢菜々子さんは3月18日、自身のInstagramを更新。YouTuber・伊藤梓さんのホンダ・シビックタイプRとのスリーショットを公開し、話題を集めています。（サムネイル画像出典：相沢菜々子さん公式Instagramより）

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俳優の相沢菜々子さんは3月18日、自身のInstagramを更新。カーケアブランド「BPRO」を使ってYouTuber・伊藤梓さんのシビックタイプRを洗車＆撮影した様子を公開しました。

【写真】相沢菜々子＆格好いいシビック

「キレイキレイしつつ撮影して来ました！」

相沢さんは「#CARPRIME で #株式会社BTO さんのカーケアブランド『#BPRO』を使って　伊藤梓さんのシビックタイプR #FL5　キレイキレイしつつ撮影して来ました！　なんだかまた違った展開もある予感？　お楽しみに」とコメントを添え、写真を1枚投稿しました。

相沢さんはホワイトのつなぎ姿で伊藤さんと共にシビックタイプRの前に並んでいます。ピカピカになった車の存在感が際立っています。

ファンからは「素敵ですね」「伊藤さんTypeRを所有されてたんだ！チャンピオンホワイトが美しい」「ガソリン代がやべぇ〜〜〜」など、さまざまな声が寄せられました。

ハンドルを握る姿も

19日の投稿では、自身が車に乗りハンドルを握る姿を公開した相沢さん。真剣な表情がすてきです。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。(文:橋酒 瑛麗瑠)