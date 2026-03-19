4月3日から5日まで横浜で開催される『CENTRAL MUSIC & ENTERTAINMENT FESTIVAL 2026』内の、『Echoes Baa 2026』の詳細が発表された。

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『Echoes Baa』は、2024年9月に設立されたマネジメントレーベル Echoesがキュレーションするイベント。初開催となった昨年に続き、今回は2度目の開催となる。メインイベントには、YOASOBI、MAISONdes、Aoooといった所属アーティストに加え、その他アーティストによるパフォーマンスが披露される。

会場入口はYOASOBIのステージデザインも手掛けたアーティスト GILLOCHINDOX☆GILLOCHINDAE（ギロチンドックスギロチンディ）が企画／設計したオリジナルゲートを用意。ゲートをくぐった先にある10メートル超えの巨大アートウォールには、空山基、藍にいなが参加し、空山は現在開催中の『SORAYAMA 光・透明・反射』と連動した巨大壁面を展示。Echoes所属アーティストでもある藍は、自身による短編オリジナルアニメ『LUCA』の世界観がアートウォールとなって展示される。加えて、それぞれのアーティストとコラボレーションした『ARTWALL TEE（ECHOES X SORAYAMA)』、『LUCA Tee ( Echoes X Nina)』も販売予定だ。

さらに、三菱商事都市開発株式会社の協力のもと、今年から新たに『Echoes Amusement Park Supported by 三菱商事都市開発』が誕生。詳細は追って発表予定とのこと。ほかにも昨年の内容とはまた異なる本イベントならではのワークショップや、期間限定でコラボフレームが楽しめるPhotomaticと『Echoes Baa』のコラボレーションなども行われる。

また、開催地の横浜にちなんだ崎陽軒やベーカリー三三の出店に加え、カレーフェス『CURRY&MUSIC JAPAN 2026』の開催など、味覚でも楽しめる企画も開催。崎陽軒はコラボレーションTシャツの販売も予定している。

なお、出演アーティストやワークショップの詳細など、さらなる情報は公式サイトにて確認可能だ。

（文＝リアルサウンド編集部）