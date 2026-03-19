ライブ配信アプリ「17LIVE」を運営する17LIVE株式会社と、Styrism主催のボーカリストオーディション『STAR RISE AUDITION』がコラボレーションしたオーディションイベント『17LIVE × STAR RISE AUDITION』が、3月29日よりアプリ内で開催されることが決定した。

『17LIVE × STAR RISE AUDITION』は、ライブ配信を通じて音楽活動を行うライバーを対象としたシンガーオーディションだ。17LIVE内でのオーディションイベントを通過することで、『STAR RISE AUDITION』の書類審査や1次審査の通過と同等の資格を得ることができる。

その後、二次審査と最終審査を経てグランプリに選出された1名は、「株式会社Styrism」総合プロデュースのもと、ポニーキャニオンからメジャーデビューする。

グランプリに選出されなかった場合でも、アプリ内オーディションイベントの上位入賞者の中から、スターミュージック監修のオリジナル楽曲提供を受けられるチャンスがある。

参加条件は、17LIVEの認証ライバーであること、音楽活動をしているもしくは目指していること、4月以降に特定の芸能プロダクションや音楽レーベルとの所属契約がないこと、東京でのオーディション審査に参加可能で東京を拠点に制作活動が可能であること。

ライバーエージェンシーに所属している場合、グランプリ獲得時の音楽活動についてはStyismへの所属となるが、ライブ配信活動は現所属エージェンシーで継続可能とのことだ。

スケジュールは、3月29日から4月12日までがアプリ内イベント期間、4月14日がオーディション対象者フォーム締切、4月19日に都内にて歌唱による一次審査、5月頃にレコーディングによる二次審査、6月頃に公開イベントでの最終審査およびグランプリ発表となる。

プライズは、二次審査からの参加権が1名、一次審査からの参加権が4名、楽曲提供が6名に用意されている。なお、スケジュールやプライズの内容は予告なく変更となる場合がある。

（文＝リアルサウンドテック編集部）