8回に4点を奪って逆転勝利

第98回選抜高校野球大会は19日に甲子園で大会初日を迎えた。第1試合に登場した帝京（東京）は昨夏王者の沖縄尚学に逆転勝ち。2011年の夏大会以来、15年ぶりの出場となった甲子園で勝利を飾った。選抜大会としては2010年以来16年ぶりの白星となった。

終盤まで大会屈指の左腕、末吉良丞投手（3年）を攻略できなかったが、8回に相手の2つ失策と四球が絡んで1死満塁の好機を作ると、蔦原悠太外野手（3年）の中越え2点二塁打で逆転に成功。その後も2死満塁となると末吉をマウンドから下ろし、ダブルエースの新垣有絃投手（3年）が登板。しかし、勢いに乗った帝京は鈴木優吾捕手（2年）の適時打で4-1とリードを広げた。

帝京は先発左腕の仁礼パスカルジュニア投手が8回を投げ切り、9回に無死一、三塁のピンチを作りマウンドを譲ったが、昨夏王者相手に堂々の投球を展開した。代わった岡田武大投手（3年）は1点差まで迫られ、2死満塁のピンチを迎えたが、最後の打者を三ゴロに打ち取り、なんとか逃げ切り勝ちを収めた。

帝京は2011年の夏大会1回戦で花巻東（岩手）に勝って以来の甲子園勝利となった。この年は2回戦で八幡商（滋賀）に敗れた。（Full-Count編集部）