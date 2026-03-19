プロ野球・巨人は19日、今シーズン販売される「監督・選手プロデュース弁当＆グルメ」のラインアップを発表しました。

毎年恒例となっているこの企画。今年のプロデュース弁当は阿部慎之助監督のほか、吉川尚輝選手、坂本勇人選手、丸佳浩選手、戸郷翔征投手、小林誠司選手、大城卓三選手、山粼伊織投手、大勢投手と9人分が販売されます。

弁当には各選手の特徴が反映されていて、丸選手は例年に続き“肉”をテーマとした「肉の祭典 とことん！豪快丸」を販売。初登場の山粼投手は「『食べてみ、ごっつ旨いで』伊織のたこ飯BOX！」と大ぶりのタコがどんと構えるたこ飯にエビフライなど豪華仕様。同じく初登場の大勢投手は「＃大勢のガチ弁」と名付けられ、こちらも肉づくしの弁当となっています。

なかでも一番の高額は、阿部監督の「あべんとう」。叙々苑の牛肩ロース弁当バージョンで、その金額は3900円。選手プロデュース弁当の2倍以上の金額である一方、豪華な内容となっています。

ほかにも巨人は場内・外周で販売されるプロデュースグルメを発表。開幕戦となる27日の阪神戦から販売開始されるということです。

【監督・選手プロデュース弁当】（価格は消費税込み）・「あべんとう〜叙々苑 牛肩ロース弁当ver.〜」（阿部慎之助） 3,900円・「飛騨の頂（いただき）！尚輝のパワフル鶏（けい）ちゃん弁当」（吉川尚輝）1,900円・「これぞ王道！勇人の豪華6種盛りのり弁」（坂本勇人）1,900円・「肉の祭典 とことん！豪快丸」（丸佳浩）1,900円・「#大勢のガチ弁」1,900円・「『食べてみ、ごっつ旨いで』伊織のたこ飯BOX！」（山粼伊織）1,900円・「好きっちゃ宮崎！戸郷の7色彩り弁当」（戸郷翔征）1,900円・「誠司のチェゴ（最高）うま！弁当」（小林誠司）1,900円・「ねぎ塩牛たん&牛ハラミ重 TAKUMI」（大城卓三）1,900円