北乃きい、太もものぞくミニスカ姿で35歳誕生日を報告「見た目が女子高生」「まだまだ三十路には見えない」
俳優の北乃きいが15日、自身のインスタグラムを更新。35歳の誕生日を迎えたことを報告した。
【写真】「まだまだ三十路には見えない」太もものぞくミニスカ姿で誕生日を報告した北乃きい
北乃は「本日、35歳になりました」とつづり、「10代より20代の方が楽しかったし、20代より30代の方が楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う。今から40代が楽しみだ」と前向きな思いを明かした。
投稿では、花束を手にしたオフショットを公開。ミニスカートからのぞく美脚が印象的で、街中で撮影されたナチュラルな姿を披露している。
コメント欄には祝福を中心に、「お誕生日おめでとうございます」「見た目が女子高生」「まだまだ三十路には見えない」「ミニスカ似合いすぎ」「ずっと可愛い」などの声が寄せられている。
【写真】「まだまだ三十路には見えない」太もものぞくミニスカ姿で誕生日を報告した北乃きい
北乃は「本日、35歳になりました」とつづり、「10代より20代の方が楽しかったし、20代より30代の方が楽しいから、40代はもっと楽しいのだろうと思う。今から40代が楽しみだ」と前向きな思いを明かした。
投稿では、花束を手にしたオフショットを公開。ミニスカートからのぞく美脚が印象的で、街中で撮影されたナチュラルな姿を披露している。
コメント欄には祝福を中心に、「お誕生日おめでとうございます」「見た目が女子高生」「まだまだ三十路には見えない」「ミニスカ似合いすぎ」「ずっと可愛い」などの声が寄せられている。