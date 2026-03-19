将棋の藤井聡太王将（竜王、名人、王位、棋聖、棋王、23）に永瀬拓矢九段（33）が挑戦する「囲碁将棋チャンネル ALSOK杯第75期王将戦七番勝負」第6局は3月19日、愛知県名古屋市の「名古屋将棋対局場」で2日目の対局が行われている。注目の一戦は、先手の藤井王将がわずかにリード。カド番をしのいでフルセットの最終局に繋げるか、タイトルに王手をかけている永瀬九段がここで勝負を決めるか。今後の展開から目が離せない。

【映像】藤井王将VS永瀬九段 注目の第6局2日目

藤井王将の2勝、永瀬九段の3勝で迎えたシリーズ第6戦。フルセットか、決着か、一手一手の進行に大きな注目が集まっている。本局は、将棋界の第三のホームとして2022年6月にオープンした名古屋市の「名古屋将棋対局場」を舞台に争われている。名古屋駅直結のミッドランドスクエア25階に位置し、開けた視界から「天空の対局場」とも呼ばれている。主に順位戦の対局が行われているため、タイトル戦の開催は初。名実共に“頂上決戦”となる本局で白星を飾るのはどちらか。

対局2日目は、藤井王将が前日に封じた55手目の開封から再開。互いに譲れぬ一戦とあり、互いに慎重に持ち時間を使って指し進めている。中継で解説を務める藤井猛九段（55）は、「藤井王将にとって想定していた局面になっているはず」とコメント。「午後からは激しい将棋になる。先手がリードしていると思うが、まだまだ勝負としてはわからない」と印象を語っていた。

持ち時間は各8時間。

【昼食の注文】

藤井聡太王将 スパイシーキーマカレー、ウーロン茶

永瀬拓矢九段 麻婆豆腐点心セット（大盛り）、ホットコーヒー、紅茶、ウーロン茶、ペリエ

【昼食休憩時の残り持ち時間】

藤井聡太王将 2時間36分（消費5時間24分）

永瀬拓矢九段 2時間32分（消費5時間28分）

（ABEMA／将棋チャンネルより）