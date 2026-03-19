Snow Man佐久間大介、春を感じたのは渡辺翔太の花粉症「目が開かねえ！って言ってました（笑）」 この春ハマったことも明かす「せいろしか勝たん！」
9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が19日、都内で行われたペットライン「懐石」新CMアンバサダー継続発表会に登壇。最近春を感じたことと、最近始めたことを明かした。
【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介
今回の新CMの公開が春であることにちなんで、春を感じた瞬間を聞かれた。佐久間は「この中に花粉症の方います？」と会場に呼びかけ、「うちのメンバーの渡辺が花粉症で、目が開かねえ！って言っていましたね。自分の手でこじ開けてる」と笑いを誘った。
なお自身の花粉症は治っているとして、「僕車の窓を開けがちなんですよ。夏でも冬でも開けるんですけど、春が一番窓を開けて風を浴びるのが気持ちいい。昨日とかあれ？そんなに寒くないんだなって」と春の訪れを実感したことを明かし、「全開にして車に乗れるのが楽しみですね」と声を弾ませた。
また、「新たに始めたいこと」を聞かれると、しばし悩んだ後に、「最近始めたことはあります」と切り出した。
「本当に自炊が大っきらいだったんです。失敗も怖いし、どう作ればいいのかわからないので。でもせいろ蒸しに死ぬほどハマるっていう」と告白。「今朝も家でせいろで野菜をふかしてから来たんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ！」と熱弁した。最近では自身のSNSでもせいろ蒸しに挑戦していることを写真つきで報告しており、「せいろしか勝たんなと思って、いろんな人に布教しまくっている」と布教にまで至っていることを明かした。
さらに「今まで料理が嫌いだったのは、失敗と、洗うのが嫌だったんです。でもせいろはクッキングシート使えば、それを捨てれば、ちゃちゃっと洗えば終わりなので」とし、「新生活始める方もいっぱいいると思うので、そういう方にもぜひ楽しんでもらいたい！電子レンジよりも先にせいろ買ったほうがいいので！」と笑顔で伝えた。
「懐石」はこれまで、“猫様との相思相愛”をコンセプトにしてきたが、犬も猫と同様に大切な家族であり、ともに相思相愛でいたいというペットオーナーの思いに応えるべく、このたび「懐石」愛犬用を新たに展開。佐久間は今年も「懐石」アンバサダーに起用され、新たに加わる「懐石」愛犬用のCMにも出演する。
佐久間が出演するウェブCMは、きょう19日から公開される。
【写真】きゅん…猫ちゃんにはなちゅー寸前の佐久間大介
今回の新CMの公開が春であることにちなんで、春を感じた瞬間を聞かれた。佐久間は「この中に花粉症の方います？」と会場に呼びかけ、「うちのメンバーの渡辺が花粉症で、目が開かねえ！って言っていましたね。自分の手でこじ開けてる」と笑いを誘った。
また、「新たに始めたいこと」を聞かれると、しばし悩んだ後に、「最近始めたことはあります」と切り出した。
「本当に自炊が大っきらいだったんです。失敗も怖いし、どう作ればいいのかわからないので。でもせいろ蒸しに死ぬほどハマるっていう」と告白。「今朝も家でせいろで野菜をふかしてから来たんですけど、めちゃくちゃうまいんですよ！」と熱弁した。最近では自身のSNSでもせいろ蒸しに挑戦していることを写真つきで報告しており、「せいろしか勝たんなと思って、いろんな人に布教しまくっている」と布教にまで至っていることを明かした。
さらに「今まで料理が嫌いだったのは、失敗と、洗うのが嫌だったんです。でもせいろはクッキングシート使えば、それを捨てれば、ちゃちゃっと洗えば終わりなので」とし、「新生活始める方もいっぱいいると思うので、そういう方にもぜひ楽しんでもらいたい！電子レンジよりも先にせいろ買ったほうがいいので！」と笑顔で伝えた。
「懐石」はこれまで、“猫様との相思相愛”をコンセプトにしてきたが、犬も猫と同様に大切な家族であり、ともに相思相愛でいたいというペットオーナーの思いに応えるべく、このたび「懐石」愛犬用を新たに展開。佐久間は今年も「懐石」アンバサダーに起用され、新たに加わる「懐石」愛犬用のCMにも出演する。
佐久間が出演するウェブCMは、きょう19日から公開される。