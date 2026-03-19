◇第98回全国選抜高校野球大会第1日・1回戦 帝京（東京）4―3沖縄尚学（沖縄）（2026年3月19日 甲子園）

16年ぶり選抜出場の帝京（東京）は、開幕戦で昨夏の覇者・沖縄尚学（沖縄）に逆転勝ちし、16年ぶりの初戦突破を果たした。

中盤までは、大会1左腕・末吉良丞（3年）の前にあと一本が出なかった。しかし、1点を追う8回に相手の失策で無死満塁とし、4番・木村成良（2年）は空振り三振に倒れたが、続く5番・蔦原悠太（3年）が中越え2点適時打して逆転。さらに2死後、鈴木優吾（2年）の右前適時打で2点を加えた。

逆転打の蔦原は試合後、「昨夏の優勝校を倒せて素直にうれしいです。絶対にチャンスで回ってくると思っていた。1死満塁で回ってきたので、ここで決めようと思いました。命を懸けて打席に入りました」と声を弾ませた。

相手エース・末吉の攻略については「高めの真っすぐが強い球だったので、そこと低めの変化球の目付けをしっかりやり、ゾーンを来た球に対して自分のスイングするのを徹底してきた。やってきたことが出てよかった」と明かし、逆転打については「真っすぐも強く、チェンジアップもブレーキが効いていて凄かったのですが、チャンスボールはいつくか来ると思っていたので、そのチャンスボールを一発で仕留める準備はしていました。チェンジアップに目付けしながら真っすぐに反応できました。センターライナーかと思ったんですが、伸びてくれて最高の形になりました。（打球が中堅手の頭を越え）勝てるぞ、行けるぞって思ってガッツポーズしました」と話した。

そして「甲子園に出るだけではなく、甲子園で勝ち続けるのが帝京高校の野球部だと思うので、きょう初戦を突破できて、次からも勝っていければと思っています」と次戦に目を向けていた。