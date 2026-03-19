２０２４年から芸能活動を自粛していたスピードワゴン小沢一敬が、活動を再開することを１９日、所属事務所が発表した。

事務所はホームページで「これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます。弊社としましては、今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます」としている。

小沢は同ホームページにコメントを発表。「この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした。自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています。もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです。今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思いますので、見守っていただけますと幸いです」と反省と謝罪の言葉をつづった。

小沢は東海テレビ「スイッチ！サタデー」などに出演する。

小沢は２０２３年１２月２７日発売の週刊文春が報じたダウンタウン・松本人志の性的行為強要疑惑で２０１５年、松本に女性をアテンドする飲み会を設定したと報じられていた。