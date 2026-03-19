スピードワゴン小沢一敬、活動再開を発表「漫才と真摯に向き合いたい」2024年に自粛
【モデルプレス＝2026/03/19】2024年1月より活動自粛していたお笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬が活動を再開することが発表された。2026年3月19日、所属事務所・ホリプロコムの公式サイトにて発表された。
【写真】活動再開の52歳芸人、雰囲気ガラリの金髪姿
公式サイトでは「2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました」と報告。「これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます」と謝罪し「弊社としましては、今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えている。
サイトには小沢のコメントも掲載。「この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした」と改めて謝罪。「自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています」と約2年の期間を振り返り「もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです。今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思いますので、見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
2023年12月27日発売の「週刊文春」では、ダウンタウン・松本人志の性加害疑惑を巡る騒動にて、小沢がアテンドした複数女性に性的な行為を強要したと報道。所属事務所は「当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものです」と掲載内容を否定していたが、小沢は一連の報道を受け、2024年1月13日に芸能活動自粛を発表していた。（modelpress編集部）
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◆スピードワゴン小沢、活動再開
公式サイトでは「2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました」と報告。「これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます」と謝罪し「弊社としましては、今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます」と伝えている。
◆小沢一敬、性加害報道で自粛
2023年12月27日発売の「週刊文春」では、ダウンタウン・松本人志の性加害疑惑を巡る騒動にて、小沢がアテンドした複数女性に性的な行為を強要したと報道。所属事務所は「当該事実は一切なく、本件記事は本件タレントの社会的評価を著しく低下させ、その名誉を毀損するものです」と掲載内容を否定していたが、小沢は一連の報道を受け、2024年1月13日に芸能活動自粛を発表していた。（modelpress編集部）
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