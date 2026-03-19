双子出産の中川翔子「お高いけど買って」フルーツトマトの離乳食披露「綺麗な色で美味しそう」「豪華なお食事」の声
【モデルプレス＝2026/03/19】歌手でタレントの中川翔子が3月18日、自身のInstagramを更新。手作りの離乳食やそれを食べる双子の姿を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「綺麗な色で美味しそう」お高いフルーツトマトで離乳食
中川は「毎日の離乳食タイムがしあわせ！いましかない可愛い時間 こしらえたものをパクパク食べてくれて可愛い おかゆを顔フリフリしながらガブガブ食べるよ おいしいんだねえ」と双子の離乳食の様子についてコメント。「フルーツトマトで作ったらおいしそうと思って、お高いけど買って、湯むきして、タネとって、ブレンダーして、加熱して、できたと思ったらわずか4キューブ！ひい！」と記し、小分けの容器に入れられたフルーツトマトなどの手作り離乳食を公開し、それをニコニコと食べている双子の姿を投稿した。
この投稿に、ファンからは「ニコニコでもぐもぐしてて可愛すぎる」「2人分の離乳食の手作りえらい」「綺麗な色で美味しそう」「豪華なお食事」「愛情たっぷりで素敵」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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【写真】40歳双子出産タレント「綺麗な色で美味しそう」お高いフルーツトマトで離乳食
◆中川翔子、手作り離乳食＆食べる双子の姿公開
中川は「毎日の離乳食タイムがしあわせ！いましかない可愛い時間 こしらえたものをパクパク食べてくれて可愛い おかゆを顔フリフリしながらガブガブ食べるよ おいしいんだねえ」と双子の離乳食の様子についてコメント。「フルーツトマトで作ったらおいしそうと思って、お高いけど買って、湯むきして、タネとって、ブレンダーして、加熱して、できたと思ったらわずか4キューブ！ひい！」と記し、小分けの容器に入れられたフルーツトマトなどの手作り離乳食を公開し、それをニコニコと食べている双子の姿を投稿した。
◆中川翔子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ニコニコでもぐもぐしてて可愛すぎる」「2人分の離乳食の手作りえらい」「綺麗な色で美味しそう」「豪華なお食事」「愛情たっぷりで素敵」などと反響が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
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