包丁不要！【豆苗1袋】で作る『豆苗とかにかまのわさびマヨ』が究極のコスパ副菜
節約素材の代表格「豆苗」。一度刈り取ってもまた伸びて収穫できる、コスパ抜群の野菜ですよね。
そんな豆苗をかにかまと合わせれば、彩りもうまみもアップ。わさびマヨであえるだけで、あと一品にぴったりの副菜がさっと完成します。
『豆苗とかにかまのわさびマヨあえ』のレシピ
材料（2人分）
豆苗……1袋（約300g）
かに風味かまぼこ……4本
〈A〉
マヨネーズ……大さじ2
しょうゆ……小さじ1
練りわさび……小さじ1/2
作り方
（1）豆苗は根元を切る。かにかまは長さを半分に切り、ほぐす。鍋にたっぷりの湯を沸かし、豆苗を入れてさっとゆでる。ざるに上げ、水けをよくきる。
（2）ボールに豆苗、かにかまを入れ、〈A〉を加えてあえる。
お財布にやさしい食材で作る、手軽な副菜。食卓に緑を足したいときにも重宝します！
教えてくれたのは…
牧野直子
料理家
女子栄養大学在学中より、栄養指導や教育活動に携わる。保健センターや小児科での栄養相談、食生活についてのアドバイスに定評があり、健康的で美しくなるための、おいしくて作りやすい料理が支持を集めている。自身の子育て経験から生まれた、簡単で栄養抜群なメニュー提案も得意。雑誌、新聞、テレビ、料理教室や健康セミナーなどで幅広く活躍中。「スタジオ食（くう）」主宰。詳細はこちら
（『オレンジページ』2026年3月17日号より）