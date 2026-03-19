包丁不要！【豆苗1袋】で作る『豆苗とかにかまのわさびマヨ』が究極のコスパ副菜

節約素材の代表格「豆苗」。一度刈り取ってもまた伸びて収穫できる、コスパ抜群の野菜ですよね。

そんな豆苗をかにかまと合わせれば、彩りもうまみもアップ。わさびマヨであえるだけで、あと一品にぴったりの副菜がさっと完成します。

『豆苗とかにかまのわさびマヨあえ』のレシピ

材料（2人分）

豆苗……1袋（約300g）

かに風味かまぼこ……4本

〈A〉

マヨネーズ……大さじ2

しょうゆ……小さじ1

練りわさび……小さじ1/2

作り方

（1）豆苗は根元を切る。かにかまは長さを半分に切り、ほぐす。鍋にたっぷりの湯を沸かし、豆苗を入れてさっとゆでる。ざるに上げ、水けをよくきる。

（2）ボールに豆苗、かにかまを入れ、〈A〉を加えてあえる。

お財布にやさしい食材で作る、手軽な副菜。食卓に緑を足したいときにも重宝します！

牧野直子 教えてくれたのは… 料理家 女子栄養大学在学中より、栄養指導や教育活動に携わる。保健センターや小児科での栄養相談、食生活についてのアドバイスに定評があり、健康的で美しくなるための、おいしくて作りやすい料理が支持を集めている。自身の子育て経験から生まれた、簡単で栄養抜群なメニュー提案も得意。雑誌、新聞、テレビ、料理教室や健康セミナーなどで幅広く活躍中。「スタジオ食（くう）」主宰。 詳細はこちら

（『オレンジページ』2026年3月17日号より）