

岩崎宏美、大竹しのぶ

「SONGS 岩崎宏美 大竹しのぶ」が、4月2日午後10時からNHK総合で放送される。日本を代表する歌手と俳優、互いにリスペクトする二人の関係に迫る。

【写真】岩崎宏美＆大竹しのぶ、トーク＆スタジオパフォーマンス場面カット

4月から20年目に突入する「SONGS」。今回は岩崎宏美と大竹しのぶが登場。1975年のデビュー以来、歌手として第一線を走り続け、去年50周年を迎えた岩崎宏美。同じく1975年に、本格的に俳優デビューを果たし、映画やドラマ、舞台で活躍を続ける大竹しのぶ。別々の道を歩んできた二人だが、実は親交が深く、頻繁に連絡を取り合う仲だという。今回の「SONGS」では、そんな岩崎宏美と大竹しのぶの出会いから、現在までを辿り、リスペクトしあう二人の関係性に迫る。

番組責任者・大泉洋とのトークでは、二人が共演したドラマ「男女7人秋物語」の裏話で大盛り上がり。“きっかけは明石家さんま？”

共演した手塚理美が語る二人が距離を縮めた理由とは？

さんまからの爆笑メッセージに「また話を作ってる！」と大竹が反論する場面も。さらに、二人が初めて出会った音楽番組や、デビュー当初のレコードジャケット撮影話など、秘蔵エピソード満載でお届けする。

スタジオパフォーマンスでは、互いのリクエスト曲を披露する。

岩崎は大竹からのリクエストで「思秋期」、大竹は岩崎からのリクエストで山口百恵の「絶体絶命」を歌唱。岩崎宏美・大竹しのぶ初のデュエットも実現。二人が憧れるさだまさしの「主人公」を披露する。二人が感激したさだからのスペシャルメッセージも紹介。

番組情報

「SONGS 岩崎宏美 大竹しのぶ」 放送予定【放 送】 4月2日(木) 午後10時00分〜10時45分 ＜総合＞【再放送】 4月7日(火) 午前0時35分〜1時20分 ＜総合＞ ※月曜深夜【出 演】 岩崎宏美 大竹しのぶ 大泉洋【インタビュー出演】 明石家さんま さだまさし 手塚理美【歌唱曲】 思秋期／岩崎宏美 絶体絶命(山口百恵)／大竹しのぶ 主人公（さだまさし）／岩崎宏美・大竹しのぶ【番組公式HP】 https://www.nhk.jp/p/songs