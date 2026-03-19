歌手のhitomi（50）が、18日深夜放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）にゲスト出演。人間関係についての思いをぶっちゃけた。

番組内でhitomiは、デビュー当時の同期について「みんな敵」と表現した。当時仲が良かった友人を聞かれると、「今もいないですね」とキッパリ。「凄い引っ込み思案でビビりだし」と自身の性格を伝えた。

そして「誘われたら行きますけど、“次どうする？”みたいな感じでもない」と告白。仕事相手と食事に行く流れにならないといい、「そんなのあります？そんなに人と仲良くできます？できないっしょ」とぶっちゃけた。

これに「かまいたち」の濱家隆一は「芸人は結構行きますけどね、上手になんかやるというか」と分析。「山内も顔が広い、浜崎あゆみさんの誕生日パーティーに行ったりとか」と相方・山内健司の交友関係にも触れながら、「SUPER BEAVERさんはめっちゃ好きで、僕から“ご飯行きましょう”って」と話した。

「何をしゃべるんですか？まったく違う業種だし。そんなにしゃべるネタあります？」というhitomiに、濱家は「イタいかも分からないですけど、“こないだのあの曲めっちゃいい”ですとか」と説明した。

「だから僕も（自分が）あんまり興味がない人とは行けない、しゃべることがないから」と続け、「でもSUPER BEAVERさんは熱量があるから」という濱家に、自身についてhitomiは「そうか」と納得。「興味がないんですかね、人に」と苦笑いしていた。