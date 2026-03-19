スピードワゴン小沢一敬、活動再開を発表「漫才と真摯に向き合いたい」【コメント全文】
お笑いコンビ・スピードワゴンの小沢一敬（52）が19日、所属事務所・ホリプロコムを通じて活動再開を発表した。2024年から活動を自粛していたが、約2年を経て復帰する形となる。
【写真】去年10月には…SNSに登場し、髭を生やした姿のスピードワゴン小沢一敬
所属事務所は「これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます」と謝罪。その上で「今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいります」とコメントした。
小沢もコメントを発表し、「私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした」と謝罪。「自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています」と振り返った。
今後については「もう一度、漫才と真摯に向き合いたい」と意欲を示しつつ、「今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたい」と説明。「見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
■ホリプロコム＆小沢一敬コメント
【株式会社ホリプロコム】
2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、
この度、活動を再開させていただくことに致しました。
これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に
改めて、深くお詫び申し上げます。
弊社としましては、今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
【小沢一敬】
この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした。
自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています。
もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです。今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思いますので、
見守っていただけますと幸いです。
【写真】去年10月には…SNSに登場し、髭を生やした姿のスピードワゴン小沢一敬
所属事務所は「これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます」と謝罪。その上で「今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいります」とコメントした。
今後については「もう一度、漫才と真摯に向き合いたい」と意欲を示しつつ、「今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたい」と説明。「見守っていただけますと幸いです」と呼びかけた。
■ホリプロコム＆小沢一敬コメント
【株式会社ホリプロコム】
2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、
この度、活動を再開させていただくことに致しました。
これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に
改めて、深くお詫び申し上げます。
弊社としましては、今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます。
【小沢一敬】
この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした。
自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています。
もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです。今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思いますので、
見守っていただけますと幸いです。