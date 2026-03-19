キングコング西野亮廣の最新ビジネス書、BOOKランキングで自身初1位【オリコンランキング】
お笑いコンビ・キングコングの西野亮廣の最新ビジネス書『北極星 僕たちはどう働くか』が、3月19日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間3.3万部を売り上げ、自身初の1位を獲得。ジャンル別「ビジネス書」においては、自身通算4作目の1位【※】となった。
【写真】“先生”になったキングコング・西野亮廣
本作は、前作『夢と金』から約3年を経て、その間に自身が取り組んできたさまざまな挑戦から得た知見を詰め込んだ一冊。「お金」「心」「販売・集客」の3章にわたって、働くうえでのそれぞれの向き合い方について語られている。
西野の手がけた同名絵本を原作とし、脚本・製作総指揮も務めた『映画 えんとつ町のプペル』（2020年12月公開）は、「第44回 日本アカデミー賞」の優秀アニメーション作品賞を受賞。その続編『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』が、今月27日に公開予定。
【※】ジャンル別「ビジネス書」 西野亮廣の他1位獲得作品／『革命のファンファーレ 現代のお金と広告』（4週連続：2017年10月16日付〜11月6日付）、『新世界』（2週連続：2018年11月26日付、12月3日付）、『夢と金』（6週連続：2023年5月1日付〜6月5日付）
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月23日付：集計期間：2026年3月9日〜15日＞
【写真】“先生”になったキングコング・西野亮廣
本作は、前作『夢と金』から約3年を経て、その間に自身が取り組んできたさまざまな挑戦から得た知見を詰め込んだ一冊。「お金」「心」「販売・集客」の3章にわたって、働くうえでのそれぞれの向き合い方について語られている。
【※】ジャンル別「ビジネス書」 西野亮廣の他1位獲得作品／『革命のファンファーレ 現代のお金と広告』（4週連続：2017年10月16日付〜11月6日付）、『新世界』（2週連続：2018年11月26日付、12月3日付）、『夢と金』（6週連続：2023年5月1日付〜6月5日付）
「オリコン週間“本”ランキング」は「2008年4月7日付」よりスタート
「ビジネス書」「新書」は「2008年4月7日付」よりスタート
それ以外のジャンル別・形態別は「2010年5月24日付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ 2026年3月23日付：集計期間：2026年3月9日〜15日＞