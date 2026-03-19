立憲民主党は、新年度予算案の年度内成立は難しいとして、自民党に対して暫定予算案を組むか方向性を示すよう求めました。

立憲民主党 斎藤嘉隆 国対委員長

「魔法の杖でもない限り年度内に予算を成立させるという非常に無謀な考え方は諦めていただいた方が良いのではないか」

新年度予算案などをめぐり、国会では19日、自民党の磯崎参院国対委員長と立憲民主党の斎藤国対委員長が会談しました。

参議院では、“充実した予算案の審議をおこなう”ことで与野党が合意していますが、斎藤氏は年度内に予算案を成立させるには審議時間が足りないなどとして、新たに暫定予算案を編成するか週明けに方向性を示すよう要求しました。

与党側は先週衆議院を通過した予算案の年度内成立を目指していますが、野党側は参議院での審議時間を確保することを優先すべきと主張し、暫定予算案を組むよう求めています。

磯崎氏は持ち帰りました。

一方で両党は、日米首脳会談などをめぐる参議院・予算委員会の集中審議を高市総理がアメリカから帰国した後の25日に開催することで合意しました。