お笑いコンビ、スピードワゴン小沢一敬（52）が芸能活動を再開することが19日、所属事務所「ホリプロコム」の公式ホームページで発表された。

「2024年から芸能活動を自粛しておりました、スピードワゴン小沢一敬ですが、この度、活動を再開させていただくことに致しました。これまで、多大なるご迷惑、ご心配をおかけしたファンの皆様、関係者の皆様に改めて、深くお詫び申し上げます。弊社としましては、今回の件を真摯に受け止め、より一層コンプライアンスの徹底及び、ガバナンスの強化に努めてまいりますので、何卒よろしくお願い申し上げます」とした。

小沢は23年12月27日発売の「週刊文春」が伝えた、ダウンタウン松本人志についての15年の一般女性への性的強要疑惑報道の中で、松本とともに行動していたなどと伝えられていた。その後、24年1月13日から芸能活動の自粛を発表した。

小沢のコメントは以下の通り。

「この度は、私のとった行動で不快な思いをさせてしまった方々、ファンの皆様並びに関係者の皆様には本当に申し訳ありませんでした。自粛期間中は改めて自分を見つめなおし、今後も日々精進していきたいと思っています。もう一度、漫才と真摯に向き合いたいです。今は特に仕事がきまっているわけではありませんが、少しずつ自分にできることから始めたいと思いますので、見守っていただけますと幸いです」