Snow Man佐久間大介（33）が19日、都内でペットライン「懐石」新CM＆アンバサダー継続発表会に登壇し、動物保護への関心を語った。

「懐石」はグルメキャットフードブランド。佐久間は同ブランドのアンバサダー就任2年目を迎え「2年目に続けて選んでいただいたことがうれしいですし、僕自身愛猫や愛犬が居たりして動物全般が大好き。『懐石』は一緒に幸せを共感できるツールの1つだと思うので、これからも全動物と仲良くできるように」と宣言した。

佐久間は自宅では元々保護猫だった「ツナ」と「シャチ」という2匹の猫と暮らす愛猫家。今後、ペットラインと動物保護に取り組む方針でもある。「（動物）保護をされている団体に感謝していますし、猫ちゃんたちや保護動物に何かアプローチできないかなと常には考えているので、今後引き取りや預かりだったりそういうこともやっていきたいなと思っていますね」と保護活動への意欲を語った。

イベントでは、2匹の愛猫が「懐石」を楽しむ写真を公開。持参した写真だが「かっわいいうちの子〜！」と大声で叫んで親ばかぶりを発揮。「世界一かわいいですし、『かわいいだけじゃだめですか』は猫限定。人はダメです」と断言して笑いを誘った。