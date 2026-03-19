「男を感じる」“元ヤン”MEGUMIを突き動かした！人気男性芸人とのロケ秘話

MEGUMIがBarのママに扮し、豪華なお客様とお酒を片手に恋愛や美容、仕事などここだけの話を語り合うトーク番組『MEGUMIママのいるBar』。

3月16日（月）に放送された同番組には、クリエイターとしても活躍するキングコングの西野亮廣がゲストで登場。ビジネスに関するトークを繰り広げるなか、MEGUMIは“ヤンキーの恋愛番組”企画を立ち上げたきっかけとして、“ある男性芸人”の名前を挙げて…。

【映像】MEGUMIが男を感じた芸人は…

今回はビジネスの話題を中心にトークが展開されるなか、西野はMEGUMIがプロデュースしている「ヤンキー×恋愛リアリティ」という異色の番組『ラヴ上等』（Netflix）について、どのような経緯で出来上がったのか質問。

するとMEGUMIは、『ラヴ上等』は3年ほど前から企画していたと明かし、「千鳥の大悟さんと2人でロケしたんですよ」と切り出す。

そのときMEGUMIは、大悟と2人きりで1日一緒にいるのは初めてだったが、彼に対し「懐かしい感じと、男を感じる感じ」があったという。

なぜだろうと思ったMEGUMIは、自分自身が“元ヤン”だからだと思い当たったと話し、大悟から地元の先輩の「シャイなんだけどレディファースト」「ぶっきらぼうなんだけど、優しい」というような空気を感じとったのだと語った。

そしてMEGUMIは、そこから「今の時代に大悟のような男性は中々いない」「こういう男性は、どういう恋愛をするんだろう」などと考え、「ヤンキー×恋愛リアリティ」という企画を出したと明かした。