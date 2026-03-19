★人気テーマ・ベスト１０

１ レアアース

２ 蓄電池

３ 防衛

４ 半導体

５ 水素

６ ドローン

７ フィジカルＡＩ

８ データセンター

９ ＪＰＸ日経４００

１０ ペロブスカイト太陽電池



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「蓄電池」が２位となっている。



高市早苗首相は１９日、ワシントンで日米首脳会談に臨む。最大の焦点はトランプ米大統領が期待を示すホルムズ海峡の安全確保への協力に対する日本政府のスタンスだが、昨年７月の関税合意に基づく５５００億ドル（約８７兆円）の対米投融資の第２弾案件が公表されるかどうかにも注目。一部で「有力候補として蓄電池事業が浮上している」と報じられたことで、株式市場で関連銘柄に関心が高まっている。



また、原油価格の高騰を受けて再生可能エネルギーに関心が向かうなか、電力の需給調整に欠かせない蓄電池のニーズが高まるとの思惑もあるもよう。太陽光や風力といった発電は天候に左右されやすく、導入を進めるためには電力の需給をコントロールできる蓄電池が必要不可欠となる。



関連銘柄としては、グリーンエナジー＆カンパニー<1436.T>、テスホールディングス<5074.T>、ジーエス・ユアサ コーポレーション<6674.T>、パワーエックス<485A.T>など。蓄電池ＡＩ最適制御システムを展開するインフォメティス<281A.T>、蓄電池アグリゲーションサービスを手掛けるデジタルグリッド<350A.T>も見逃せない。



出所：MINKABU PRESS