セントラル総合開発<3238.T>が急反落している。１８日の取引終了後に２６年３月期の連結業績予想について、売上高を４６０億円から３８４億円（前期比２４．３％増）へ、営業利益を１５億円から８億円（同３５．７％減）へ、純利益を５億円から９０００万円（同８１．９％減）へ下方修正し、あわせて期末一括配当予想を１６円から３円（前期１４円）へ引き下げたことが嫌気されている。



主力の不動産販売事業において、建築費の高騰などを背景としたマンション販売価格の上昇や、全般的な物価上昇などを背景とした購入マインドの慎重化の影響などから、マンション販売契約の進捗が計画比で遅れ、期中の引き渡し戸数が計画を下回る見込みであることが要因としている。



出所：MINKABU PRESS