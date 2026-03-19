日本代表DF長友佑都「東京のタイトルとW杯専用エンジンに交換するため少しの間休業」クラブが診断結果を報告

日本代表DF長友佑都「東京のタイトルとW杯専用エンジンに交換するため少しの間休業」クラブが診断結果を報告