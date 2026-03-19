元ヤクルト監督の古田敦也氏は3月18日、Instagramのストーリーズを更新。ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で優勝したベネズエラを祝福した。

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3月18日に行われたWBCのベネズエラ対アメリカの決勝戦では、ベネズエラが3-2でアメリカを破り初優勝。古田氏は「いやぁ凄い試合だった」「ベネズエラ強かった」と、テレビ画面を写した写真を公開し、テレビで観戦していたことを明かした。

さらに古田氏のXでは「ベネズエラ優勝おめでとうございます」と祝福を送り「日本が優勝できなかったものの、世界一になったチームでNPB所属の選手が活躍したことには嬉しさもありますね」と、ベネズエラ代表としてWBC優勝に貢献したオリックスのアンドレス・マチャド（32）を称えた。

古田氏は「素晴らしい戦いを見せてくれた、各チームの選手のみなさんお疲れさまでした」と、世界中の選手に向け労いのメッセージを送った。



【画像】古田敦也氏、WBC決勝戦に大興奮（画像は古田敦也氏Xより引用）



この投稿には、SNSユーザーから「ベネズエラ おめでとうございます」「昨シーズン、マチャドに3敗をつけた西武って、もしかして世界一ですか？」「次こそは侍ジャパンが決勝の舞台まで残るしかない！」「ベネズエラ投手力が素晴らしかった」「次の大会が楽しみですね」「マチャドの名前が売れて嬉しい」「日本は実質2位でいいですよね～」などコメントが寄せられた。