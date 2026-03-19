腹筋を見守る黒プードルの存在感「まるで専属のジムトレーナー」「頼もしい」
【画像を見る】「はい、もう1回！」ジムトレーナーさながらのプードル
何気ない家族の時間の中で、ひときわ目を引くスタンダードプードルの行動が話題になっています。近すぎず、離れすぎず、絶妙な距離感で子どもを見守る姿にほっこりする人が続出しているようです。さて、どんなシーンだったのでしょうか。
■まるで専属トレーナー？腹筋を見守るスタンダードプードル
ヨガマットの上で女の子が腹筋をしている傍らにそっと寄り添っているのは、黒いスタンダードプードルの風（ふぅ）くん3歳。動画を投稿したのは、tamanegi.qoo.rikuさん。女の子は、tamanegi.qoo.rikuさんのお孫さんの“まめちゃん”です。
風くんは、まるで腹筋を手伝っているかのように、まめちゃんの足元で姿勢よく背筋を伸ばして座っています。その姿は、専属のスポーツトレーナーのようです。
まめちゃんと同じくらい体の大きな風くん。尻尾を振ってまめちゃんを応援しながら、ときどきカメラを見上げて「もっとがんばって」と言っているかのような表情です。
この日、まめちゃんはお寿司を食べに行くため、一生懸命に腹筋をしておなかを減らしていたのだそう。お寿司をおなかいっぱい食べるための作戦だったのです。
普段、コメント欄は閉じているというtamanegi.qoo.rikuさんですが、風くんのトレーナー姿に「犬デカくない？」「姿勢良すぎ！」というDMが来るなどの反響があったそうです。動画は、1.2万いいね！を獲得し、話題になっています。
■動画の反響について投稿主さんへインタビュー
風くんやお孫さんの何気ない日常を投稿しているtamanegi.qoo.rikuさんに、動画の反響についてお話を伺いました。
ーいいねがたくさんついてバズっていましたね。こちらの反響についてはいかがでしたか？
tamanegi.qoo.rikuさん「TV局やWEB関係のまとめ動画をあげているところなどから、投稿を紹介したいとオファーが来てびっくりしました」
ーバズったことについて、ご家族や周囲の方はどんな反応をされていますか？
tamanegi.qoo.rikuさん「孫たちのそばにわんこがいるのはいつもの風景なので、反響の大きさに驚いています」
ー印象的なコメントや反響があれば教えてください！
tamanegi.qoo.rikuさん「某TV番組でこの動画をご紹介いただいた際、腹筋のお手伝い行動について専門家からの『プードルは人の体に密着するのが大好き』という解説があって面白かったです」
ー腹筋するときは、いつもワンちゃんが足元にいてくれるのでしょうか？
tamanegi.qoo.rikuさん「いつも足元にいるわけではありません。ただ、家族がヨガマットを出して何かしらしていると、いつもそばに寄ってきて見たり、身体の上に乗ったり、真似したりしています（笑）一緒にフリスビーをしたり、サッカーをしたりと、わんこと一緒に何かすることが多いので、自分も一緒にしたいのかもしれません（笑）」
ー最近のワンちゃんたちの様子や面白かったエピソードを教えてください。
tamanegi.qoo.rikuさん「風とあわせて3匹の犬を飼っているのですが、TVを見ていたとき、画面の向こうの馬に向かって１匹が威嚇し始めたら、他の２匹も一緒になって威嚇し始めたんです。かなり吠えていたのですが、TVの中の馬が振り向き、正面顔がアップになった途端３匹ともびっくりして私の元に逃げてきたことが面白かったです」
ーレタスクラブの読者に一言お願いします！
tamanegi.qoo.rikuさん「シニア夫婦とワンちゃんたちの”犬バカばんざーい”な日常を一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです」
■風くんとお孫さん達の日常を覗いてみました
他にもtamanegi.qoo.rikuさんのアカウントでは、風くんとお孫さんのほっこりする日常がアップされています。
「2026年初ジャンプ」というコメントとともに投稿されたのは、風くんとお孫さんが窓越しにお庭を見ている様子。
お庭で家族がフリスビーを投げて遊んでいる姿が楽しそうに見えたのか、風くんは尻尾を振り、興奮した様子で垂直にジャンプしています。その高さは天井に届きそうなほど。
「ぼくも一緒に遊んで」と言っているかのように、お孫さんの背の高さを超えるくらいのハイジャンプをしています。
興奮した風くんの大ジャンプ動画には、6.9万いいね！がつきました。
みんなで鬼の格好をして恵方巻をつくる動画では、お孫さんが風くん達のために一生懸命に巻き寿司をつくっている様子がアップされています。
お孫さんが、ご飯の上に隙間なく具材を並べているのを、3匹のワンちゃんが今かいまかと待ちわびながら覗き込んでいます。3匹とも食べる瞬間が待ちきれなくて、ソワソワしています。
お腹が空いて限界な風くん達。3匹そろって一緒に「いただきます」をして、ペロリと完食しました。
ワンちゃんとお孫さんが大好きなtamanegi.qoo.rikuさんの楽しい日常が気になる方は、Instagramのアカウントを覗いてみてください。
文＝佐藤みなみ