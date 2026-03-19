SNSで223万再生の大反響！ ヘルシーでかんたんな「豆腐キッシュ」【センスいいね、って言われるごはん】
【材料3つまでで作る！】お弁当にも◎ 子どもが喜ぶ愛らしい見た目の「スターポテト」／材料たった3つのおサボりごはん（1）
料理研究家の高見りこさんは20年もの食のキャリアを持ち、現在は料理系インフルエンサーとしても大活躍。彼女のSNSは1年間で10万人がフォローし、レシピを上げるたびに多くの反響を呼ぶ話題のアカウントとなっています。
そんな高見さんが提案するのは、一口食べた瞬間に思わず「これ、センスいいね！おいしい！」と声が出てしまう芸術的な一皿です。
斬新な食材の組み合わせと、奥行きのある味わいの重なりで驚きと喜びを運んでくれるレシピは、毎日の「なんとなくごはん」を、胸が高鳴るトキメキで満たしてくれること間違いなし！
※本記事は高見りこ著の書籍『センスいいね、って言われるごはんを。』から一部抜粋・編集しました。
■SNSで「我が家の定番になった」と大評判の豆腐キッシュ
熱々の具材を卵液に加えて混ぜ、余熱で卵液を少しもったりさせてから焼くのが早く火が入るコツ。
かぼちゃを入れるのもおすすめです。
材料（作りやすい分量・約17cmの角型1台分）
卵……5個
絹ごし豆腐……1丁（約300g）
冷凍パイシート……1枚
玉ねぎ……大1個
春菊……1/2〜1束（量感をみて調整を）
ブロックベーコン……80〜100g
シュレッドチーズ……80g
オリーブオイル……適量
塩……小さじ1/4
こしょう……少々
有塩バター……大さじ1
準備
・豆腐はしっかり水切りする。
・オーブンを180〜190℃に予熱する。
・型にオーブンペーパーを敷く。
作り方
1 玉ねぎは薄切りに、春菊はざく切りにする。ベーコンはサイコロ状に切る。
2 ボウルに水切りした豆腐と卵を入れてよく混ぜる。
3 フライパンを熱してオリーブオイルをひき、中火で玉ねぎを炒める。しんなりしたらベーコン、春菊を加え、塩、こしょうで味を調える。バターを加えて香りを引き立てる。
4 2に熱々の3を加えてしっかり混ぜる。シュレッドチーズも加えてさらに混ぜる。オーブンペーパーを敷いた型に流し入れる。冷凍パイシートは4等分に切り、側面に沿わせるように差し込む。
5 180〜190℃のオーブンで40〜50分焼く。表面がきつね色になり、フォークで中心を刺して、卵液が付いてこなければ焼き上がり。
焼いて粗熱をとり、ホームパーティーの持ち寄りにも
■レシピを参考にするときは
・大さじ1＝15ml、小さじ1＝5mlです。
・重量表記に幅がある場合は、調理の状態やお好みに合わせて調整してください。
・掲載しているSNSの再生数は2026年2月現在のものです。
著＝高見りこ／『センスいいね、って言われるごはんを。』